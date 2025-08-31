Puratos impulsa la panadería saludable con innovación basada en tradición y bienestar

Cada vez más personas se alejan de los alimentos ultraprocesados y optan por opciones más naturales y nutritivas, la industria alimentaria experimenta una transformación sin precedentes.

Puratos, multinacional con presencia en más de 100 países, ha asumido ese compromiso desde hace años, desarrollando soluciones que no solo mejoran el perfil nutricional de los productos, sino que también responden a esta creciente ola de conciencia por la salud y la sostenibilidad.

Su estrategia de Salud y Bienestar se ha consolidado como uno de sus principales ejes de innovación.

Con más de tres décadas operando en mercados clave como República Dominicana, la empresa ha fortalecido su compromiso en panadería y pastelería más nutritiva, integrando ingredientes de origen natural, procesos tradicionales y soluciones responsables.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/31/puratosimg04-12f91a95.png La estrategia de Salud y Bienestar de Puratos se ha consolidado como uno de sus principales ejes de innovación.

En los últimos cinco años, esta transformación ha tomado mayor impulso, desarrollando productos que conectan directamente con las nuevas expectativas del consumidor.

"Gracias a nuestros estudios internos, sabemos que el 62% de los consumidores de hoy buscan alimentos más sanos y que no solo sean deliciosos, sino que también aporten a su salud y al planeta. Eso nos reta a innovar de manera más consciente", expresó Manuel García, gerente general de Puratos Dominicana, al destacar cómo la compañía ha integrado estos valores en sus operaciones locales y regionales.

Una de las tendencias que ha cobrado fuerza es el uso de masa madre, técnica ancestral que ha resurgido por sus múltiples beneficios: mejora la digestión, potencia el sabor y extiende la frescura del pan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/31/puratosimg03-1b6bdbc7.png

Esta, junto a otras alternativas como productos reducidos en azúcar, libres de grasas trans y elaborados con granos enteros, forma parte de una oferta que ya representa un porcentaje importante del catálogo de Puratos Dominicana.

Cinco soluciones plant-based

? Satin Plant-Based: mezcla para pasteles sin huevo ni mantequilla.



? Sunset Glaze: sustituto vegetal del glaseado tradicional.



? Easy Soft´R Plant-Based: reemplazo de huevo en brioches.



? Cremyvit Plant-Based: crema pastelera sin ingredientes animales.



? Mimetic: grasa vegetal ideal para hojaldres y pastelería laminada.



Esta transformación se sustenta en tres pilares fundamentales:



? Mejor Vida: productos funcionales con menos ingredientes artificiales.



? Mejor Planeta: prácticas sostenibles y empaques ecoamigables.



? Innovación Responsable: inversión en I+D para anticiparse al mercado.

+ Sobre Puratos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/31/puratosimg11-e521bf4d.png

Puratos es un grupo internacional que ofrece una gama completa de ingredientes alimentarios innovadores y servicios para los sectores de panadería, repostería y chocolate.

Sirve a artesanos, minoristas y empresas industriales y de servicios alimentarios en más de 100 países de todo el mundo. Su sede central se encuentra en Bélgica, donde se fundó la empresa en 1919. Puratos cree que los alimentos tienen un poder extraordinario en la vida de las personas.

La empresa no se toma esta responsabilidad a la ligera. Por ello, Puratos pretende ayudar a sus clientes a tener éxito con sus negocios, convirtiendo las tecnologías y experiencias recogidas de las culturas alimentarias de todo el mundo en nuevas oportunidades.

Juntos, Puratos y sus clientes pueden hacer avanzar el planeta creando soluciones alimentarias innovadoras para la salud y el bienestar de las personas de todo el mundo.