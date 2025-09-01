Clúster Turístico de Santo Domingo y Unibe firman acuerdos estratégicos

Juan Manuel Martín de Oliva y Vhyna Ortega, durante la firma del acuerdo entre el Clúster Turístico de Santo Domingo y Unibe. ( FUENTE EXTERNA )

El Clúster Turístico de Santo Domingo (Ctsd) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) firmaron dos acuerdos de colaboración que marcan un paso trascendental en el fortalecimiento del turismo de la capital y en la formación de las nuevas generaciones.

El primero de los acuerdos establece un marco para que estudiantes de Unibe realicen pasantías en empresas miembros del Ctsd, creando un puente directo entre la academia y el sector productivo.

Esta iniciativa permitirá que los jóvenes talentos adquieran experiencia real en la industria y aporten ideas frescas a las empresas vinculadas al turismo en Santo Domingo.

El segundo acuerdo sienta las bases para que un grupo de estudiantes de Unibe desarrolle un business plan innovador con el objetivo de posicionar a Santo Domingo como la Capital Gastronómica del Caribe.

Este plan estratégico contemplará la integración de múltiples actores: restaurantes, hoteles, centros comerciales, museos, iglesias, así como el diseño de campañas publicitarias, road shows y fam trips destinados a atraer turistas nacionales e internacionales.

La visión

Este acuerdo no solo abre puertas a los estudiantes, sino que también genera una plataforma de ideas y proyectos que conectan directamente con la visión del Clúster: convertir a Santo Domingo en un destino más diverso, sostenible y competitivo.

"La gastronomía es un motor cultural y económico, y hoy damos un gran paso hacia su consolidación como eje diferenciador de nuestra ciudad", expresó Juan Manuel Martín de Oliva, presidente del CTSD.

Por su parte, las autoridades académicas de Unibe valoraron la alianza como un ejemplo de cómo la educación puede tener un impacto tangible en el desarrollo del país, vinculando el conocimiento con los grandes retos del turismo dominicano.

Con esta firma, el CTSD y Unibe reafirman su compromiso conjunto con la innovación, la formación y el posicionamiento internacional de Santo Domingo, promoviendo un turismo que genere orgullo, oportunidades y desarrollo sostenible.