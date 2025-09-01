ENAE Business School ofrece formación gratuita en IA y STEM en la Universidad APEC
El programa busca dotar a ejecutivos y emprendedores dominicanos de herramientas clave para competir en un entorno empresarial global
ENAE Business School realizó una jornada de networking en la Universidad APEC en donde ofrecieron un año de formación gratuita en Inteligencia Artificial y carreras STEM a líderes, ejecutivos y emprendedores con el objetivo de impulsar la capacitación y el desarrollo del sector empresarial del país.
Con este año de acceso ilimitado a su plataforma de educación continua, ENAE busca que las organizaciones participantes equipen a las empresas dominicanas con herramientas a la vanguardia y necesarias en digitalización para enfrentar la competitividad global.
Este programa de aprendizaje, no solo fortalece los lazos entre las escuelas y sectores de negocios, sino que representa una visión y compromiso para el desarrollo corporativo del talento local en la era digital.
El encuentro se centró en la innovación y nuevas tecnologías, con una destacada exhibición de tesis de un grupo selecto de egresados, lo que permitió a los asistentes observar de primera mano el potencial de los futuros líderes.
Miguel López, director general de ENAE, expresó: "Estamos convencidos de que la formación continua es clave para el éxito en un mercado en constante cambio. Este evento es un paso firme para dotar a las empresas de la República Dominicana con los conocimientos y habilidades que necesitan para liderar la transformación digital".
El acto contó con la presencia de Paula Disla, viceministra del MESCYT y culminó con la entrega de certificados a los egresados más meritorios, reafirmando el compromiso de ENAE Business School con la formación de profesionales que generan impacto.
Referente global
Cabe destacar que, con más de 36 años de trayectoria, ENAE Business School es un referente global, reconocida por los ránkings Forbes y QS World University, como una de las mejores escuelas de negocios 2025, ocupando la posición #7 a nivel nacional y la #27 a nivel mundial en QS International Trade Ranking.