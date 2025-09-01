ENAE Business School ofrece formación gratuita en IA y STEM en la Universidad APEC

Miguel López, Paula Disla, Paloma Fernández, Celeste Roa y Jesús Gambín durante el curso de formación gratuita ofrecido por ENAE Business School. ( FUENTE EXTERNA )

ENAE Business School realizó una jornada de networking en la Universidad APEC en donde ofrecieron un año de formación gratuita en Inteligencia Artificial y carreras STEM a líderes, ejecutivos y emprendedores con el objetivo de impulsar la capacitación y el desarrollo del sector empresarial del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-11-ac7ee00e.jpeg Jesús Gambín, director de Asuntos Internacionales de ENAE. (FUENTE EXTERNA)

Con este año de acceso ilimitado a su plataforma de educación continua, ENAE busca que las organizaciones participantes equipen a las empresas dominicanas con herramientas a la vanguardia y necesarias en digitalización para enfrentar la competitividad global.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-6-99de8a11.jpeg Alba Arias y Mónica Saveri. (FUENTE EXTERNA)

Este programa de aprendizaje, no solo fortalece los lazos entre las escuelas y sectores de negocios, sino que representa una visión y compromiso para el desarrollo corporativo del talento local en la era digital.

El encuentro se centró en la innovación y nuevas tecnologías, con una destacada exhibición de tesis de un grupo selecto de egresados, lo que permitió a los asistentes observar de primera mano el potencial de los futuros líderes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-7-3852a462.jpeg Alpha Jáquez, Pedro Monegro y Alondra Henríquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-8-ef9f9fa0.jpeg Esmina Vicente, Paloma Fernández y Katherine Valenzuela. (FUENTE EXTERNA)

Miguel López, director general de ENAE, expresó: "Estamos convencidos de que la formación continua es clave para el éxito en un mercado en constante cambio. Este evento es un paso firme para dotar a las empresas de la República Dominicana con los conocimientos y habilidades que necesitan para liderar la transformación digital".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-15-edb0d8ec.jpeg Paloma Fernández, responsable de Admisiones en República Dominicana por parte de ENAE. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/unknown-16-359fb588.jpeg Paula Disla, viceministra del MESCYT. (FUENTE EXTERNA)

El acto contó con la presencia de Paula Disla, viceministra del MESCYT y culminó con la entrega de certificados a los egresados más meritorios, reafirmando el compromiso de ENAE Business School con la formación de profesionales que generan impacto.

Referente global

Cabe destacar que, con más de 36 años de trayectoria, ENAE Business School es un referente global, reconocida por los ránkings Forbes y QS World University, como una de las mejores escuelas de negocios 2025, ocupando la posición #7 a nivel nacional y la #27 a nivel mundial en QS International Trade Ranking.