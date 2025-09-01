Facci celebra quinto aniversario del "Kids Hope Golf Tournament"

Alexandra Matos de Purcell junto a miembros de la Junta Directiva y voluntarios de Facci. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI) realizó la quinta edición de su tradicional "Kids Hope Golf Tournament", evento que desde que inició en el 2021 ha logrado hacer realidad la atención integral a más de 1,503 niños con cáncer.

La versión de este año, celebrada en el galardonado Punta Espada Golf Course en la Ciudad Destino Cap Cana, reunió 240 golfistas en un ambiente de camaradería y sana competencia, donde tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la labor de la Fundación.

"En el marco de la celebración de nuestro quinto aniversario, nos llena de alegría compartir que durante este tiempo hemos brindado atención integral a más de 1,503 niños con cáncer. Esto ha sido posible gracias a la solidaridad de nuestros aliados, a quienes extendemos nuestra gratitud.

De manera especial, agradecemos a Cap Cana por habernos abierto sus puertas desde el 2020, un año tan retador para todos".

Expresó Alexandra Matos de Purcell, presidenta de FACCI.Agregó que los fondos recaudados a través del torneo representan el 38% del valor total de la atención integral que FACCI ha podido brindar a niños y niñas con cáncer en el país.

"No solo son números: es atención médica, medicamentos, alimentación, refugio, amor. Es vida", resaltó la presidenta de la fundación.

Asimismo, destacó que 579 niños fueron diagnosticados en este periodo y 144 de ellos ya tocaron la campana, libres de cáncer, después de largos años de lucha.

Durante sus palabras de cierre, la presidenta de FACCI, otorgó un reconocimiento especial a Cap Cana Ciudad Destino y a Punta Espada Golf Course, el cual fue recibido por los señores Ricardo Hazoury y Lissette Lora de Hazoury en agradecimiento a su apoyo a la causa de la fundación.

FACCI expresó además su más profundo agradecimiento a los generosos patrocinadores que hicieron posible una nueva edición del "Kids Hope Golf Tournament".

"Gracias por hacer de la esperanza una acción. Gracias por ser parte de esta causa. Y gracias por demostrar que, unidos, podemos soñar y lograr un futuro en el que el cáncer infantil sea solo un recuerdo lejano", resaltó Matos de Purcell.

Ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/george-riley-recibe-su-premio-2-077fd75c.jpg George Riley recibe su premio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/ricardo-hazoury-y-lissette-lora-de-hazoury-reciben-reconocimiento-a-nombre-de-cap-cana-11c72373.jpg Ricardo Hazoury y Lissette Lora de Hazoury reciben reconocimiento a nombre de Cap Cana (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/luis-matos-y-rhadamees-penua-resultaron-ganadores-del-primer-lugar-gross-overal-d873444a.jpg Luis Matos y Rhadames Peña resultaron ganadores del Primer Lugar Gross Overal (FUENTE EXTERNA)

En el torneo, que se jugó en modalidad scramble en parejas, participaron destacados golfistas en las categorías masculinas A, B y C, así como en la categoría de Damas:

Los tres primeros lugares en cada categoría fueron premiados en base a su puntaje neto, y el premio al mejor puntaje bruto general fue muy disputado entre los participantes. Los ganadores de Primer Lugar Gross Overall fueron Luis Matos y Rhadamés Peña.

El mejor score bruto en la categoría de Damas fue recibido por Josefina Pichardo y Katiria Tejada.

En la categoría A, se alzaron con el primer lugar Stefano Stefan y Luis Matos Jr, mientras que Joel Pérez Santoni y Jose Horacio Valdez lograron el segundo lugar.

El tercer lugar de esta categoría fue obtenido por Cesar Rodriguez y Enrique Rodriguez.

En la categoría B, Gabriel Bobea y Manuel Rivas alcanzaron el primer lugar; seguidos de Wenceslao Peralta y Raymond De Los Santos en la segunda posición; y de Jonathan Liriani y Tomas Melgen en el tercer lugar.

En la categoría C, las parejas conformadas por Juan Miqui y Jian Tomas Richiez, Luis Ramon Francis e Ignacio Martínez, y por último Rubén Sención y Jonathan Collod obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

El saque de honor del torneo fue un momento especialmente emotivo, protagonizado por Maria Teresa Sangiovanni, coordinadora de Marketing & Recaudación de FACCI y por Juan José Guerra, golfista profesional dominicano, quien recibió el Pin de FACCI como embajador de la causa.