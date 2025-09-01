Grupo Viamar presenta la nueva Riddara 4x4 eléctrica

Juan M. Villanueva Oscar Villanueva Sued Crystal Fiallo Sonia Villanueva Sued Fernando M. Villanueva Iván Pérez y Eduardo Read, durante el lanzamiento de Grupo Viamar. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Viamar introdujo a República Dominicana la nueva Riddara 4x4 eléctrica. Esta nueva pick-up fortalece la estrategia de sostenibilidad de Viamar, que busca dinamizar el segmento de movilidad sostenible en el país, impulsando el uso de energías limpias y contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La introducción de este modelo es el resultado de la alianza estratégica entre Grupo Viamar y su fabricante Geely Holding Group, uno de los gigantes automotrices más reconocidos a nivel global por su compromiso con la innovación, la tecnología y la movilidad sostenible.

Esta sinergia permite traer al país tecnología de punta en vehículos eléctricos adaptada a las necesidades de los dominicanos.

El lanzamiento se realizó bajo una experiencia sensorial en el showroom de Geely en el ensanche Naco en Santo Domingo, con la presencia de los ejecutivos de la marca, destacadas personalidades del mundo empresarial, medios de comunicación e influencers.

Características del vehículo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/andres-velez-gerente-de-marca-riddara-y-de-electromovilidad-en-grupo-viamar-d60a6ad6.jpg Andrés Vélez gerente de Marca Riddara y de electromovilidad en Grupo Viamar (FUENTE EXTERNA)

La Riddara 4x4 eléctrica ofrece 7 modos de manejo: Eco, Comfort, Sport, Off Road, Barro, Nieve y Vadeo, hasta una profundidad de 815mm y hasta 424 km de autonomía (NEDC) por carga.

Con el respaldo total de Grupo Viamar en piezas y servicios, incluye 5 años o 150,000 km de garantía total, 8 años o 200,000 km en su batería, cargador e instalación, asegurando una aventura eléctrica duradera y sin preocupaciones.

Con una potencia de 315 kW (422 hp) y un torque de 595 Nm, esta pick-up logra una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4.5 segundos, garantizando una experiencia de conducción ágil y potente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/lanzamientoriddara-09-fcfa2c19.jpg Lanzamiento Riddara (FUENTE EXTERNA)

Su capacidad de carga llega hasta 1,030 kg, una capacidad de arrastre hasta 3,000 kg y una espaciosa batea de 1,200 litros.

"Esta pick-up 4x4, 100% eléctrica ha sido concebida para superar las expectativas en cualquier terreno, combinando diseño moderno y funcionalidad excepcional", destacó Andrés Vélez, gerente de Marca Riddara y de electromovilidad en Grupo Viamar.

La nueva Riddara 4x4 ya está disponible en los salones Geely de Arroyo Hondo y Naco, sucursales de Grupo Viamar y red de dealers afiliados.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/jochy-pichardo-ivan-perez-cesar-morales-y-fernando-miguel-villanueva-7b268be7.jpg Jochy Pichardo, Iván Pérez, César Morales y Fernando Miguel Villanueva. (FUENTE EXTERNA)