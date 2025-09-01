Catalonia Santo Domingo presenta su "Tasting Christmas Shine Party"

El Hotel Catalonia realizó su Semana de Apreciación al Cliente "Honored Guest Week" y "Tasting Christmas Shine Party". ( FUENTE EXTERNA )

El hotel Catalonia Santo Domingo comenzó en agosto la temporada navideña. El hotel ubicado frente al mar Caribe realizó la apertura oficial del exclusivo Tasting Christmas Shine Party, una experiencia sensorial y festiva al término del verano para evocar la Navidad y mostrar el espacio como una opción ideal para las empresas celebrar estas festividades.

Este evento exclusivo se llevó a cabo en el Gran Salón del Santo Domingo Convention Center By Catalonia, donde se fusionó el brillo navideño con una degustación del paquete de fiestas corporativas en sus13 salas de eventos.

La experiencia inició en el Salón Ibiza, el nuevo espacio del centro de convenciones, con más de 19,000 pies cuadrados, donde los invitados disfrutaron de un recorrido con brindis y música ambiental.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/santa-claus-hotel-catalonia-1jpg-whatsapp-image-2025-09-01-at-2220191bfa06ec-dd16eadc.jpg La temporada navideña llegó al Hotel Catalonia.

El Tasting Christmas Shine Party fue conducido por los comunicadores Eduardo Santos y Diana Filpo. Allí, los invitados pudieron degustar el amplio menú con más de 40 opciones, preparado por el Chef Ejecutivo del hotel y su equipo.

Entre las opciones está el tradicional cerdo asado, una amplia variedad de pescados y mariscos, arroces, pastelones, ensaladas, y más de 10 tipos de postres.

El menú presentado estará disponible para las fiestas navideñas a celebrarse en sus instalaciones durante los meses de noviembre y diciembre, disponible para empresas que así lo requieran.

La noche estuvo amenizada por la Orquesta de Jandy Ventura y El Legado, quienes encendieron la pista de baile con los merengues icónicos de Johnny Ventura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/el-legado-1jpg-whatsapp-image-2025-09-01-at-222019c8846111-b6bd8191.jpg Jandy Ventura y El Legado actuaron en el evento.

Una semana de eventos

Desde el pasado lunes 25 de agosto el Hotel Catalonia fue adelantando detalles de la Semana de Apreciación hasta el Tasting Christmas Shine Party, en que estuvieron presentes clientes, relacionados, empresas y medios de comunicación.

El martes, los huéspedes y clientes del sector que visitaron sus instalaciones para degustar su exquisito desayuno buffet europeo Deluxe, disfrutaron también de una mañana típica y bailable.

Todos los comensales pudieron vivir de cerca la riqueza cultural de la República Dominicana, recibieron de cortesía cocos de agua típicos dominicanos, bailaron al ritmo del merengue y perico ripiao, y también disfrutaron del carnaval, ya que pudieron conocer y tomarse fotografías con el personaje de Roba la Gallina.

El día miércoles, el restaurante Filigrana; restaurante con especialidad en comida mediterránea con un toque caribeño fue el protagonista, ofreciendo música en vivo durante toda la noche y descuentos especiales como muestra de agradecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/diana-filpo-y-eduardo-santos-1jpg-whatsapp-image-2025-09-01-at-2220203532aecf-9b469d53.jpg Diana Filpo y Eduardo Santos.

Con un elegante cóctel de gerencia en el restaurante Sea Blue. Allí se ofrecieron palabras de apertura por parte del señor Iván Cunillera, director general del hotel, y la señora Gianell Peña, directora comercial de ventas.

En un ambiente amenizado por un DJ, los invitados disfrutaron de un delicioso y variado brindis de bocadillos exclusivos del chef y cócteles de autor.

Para cerrar la semana, el viernes, se colocó en el restaurante Sea Blue un bar de cafés, donde los visitantes y comensales del desayuno disfrutaron de un barista especializado que preparó una variedad de cafés al gusto de cada paladar, como cortesía y despedida para los clientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/gerente-hotel-cataloniajpg-whatsapp-image-2025-09-01-at-222020708611bc-53a9351c.jpg

Para la alta dirección de Catalonia Santo Domingo, fortalecer una cultura de gratitud y reconocimiento hacia sus clientes es una prioridad estratégica. "Esta semana conmemorativa representa, año tras año, una oportunidad para reafirmar su compromiso con la excelencia en el servicio, destacando el papel central que ocupan sus huéspedes y visitantes en cada celebración", dijo el director general del hotel, Iván Cunillera.

Durante la semana también se realizaron visitas a clientes, entrega de regalos y cortesías a todos los huéspedes alojados y clientes de eventos.

Los ejecutivos resaltaron que las experiencias ofrecidas son cuidadosamente diseñadas, buscando no solo informar, sino también entretener y valorar a quienes forman parte de la familia Catalonia Santo Domingo.