Seminsa introduce línea de dispositivos Fujifilm Therapeutics en República Dominicana

La empresa Seminsa anunció la introducción en el país de Fujifilm Therapeutics, una línea de dispositivos para procedimientos endoscópicos terapéuticos.

Con esta incorporación, SEMINSA amplía su portafolio de equipos para procedimientos especializados y mantiene su enfoque en la incorporación de tecnología médica en el país.

Durante la presentación, César Montás, gerente general de SEMINSA, señaló que "esta línea nace de la unión de una empresa japonesa con una alemana, esto solo tiene un solo resultado: la excelencia. Fujifilm Therapeutics representa un antes y un después en el abordaje endoscópico terapéutico en la República Dominicana".

La empresa agradeció a Laboratorios Rowe por su participación en el evento.

La línea Fujifilm Therapeutics incluye dispositivos para procedimientos como polipectomías, biopsias, hemostasia, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), extracción de cálculos y recuperación de cuerpos extraños. Estos equipos permiten mayor control durante las intervenciones y facilitan la realización de técnicas mínimamente invasivas.

Los dispositivos se caracterizan por su resistencia, navegabilidad, compatibilidad con distintos procedimientos y mejoras en control y visualización durante su uso. Están construidos con materiales diseñados para soportar condiciones exigentes y facilitar la operación médica.

Sobre Seminsa

Seminsa es una empresa dedicada a la representación, venta y distribución de equipos médicos y dispositivos para procedimientos. Es distribuidor exclusivo de Fujifilm Endoscopy en la República Dominicana y colabora con fabricantes internacionales.