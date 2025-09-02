Adavit y el Consulado de España realizan conversatorio

La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit) y el Consulado de España realizaron un encuentro en las instalaciones de Turinter, donde se llevó a cabo el Conversatorio visa Schengen.

En el mismo participaron sus socios y tuvo como objetivo ofrecer orientación sobre el proceso de visado a la comunidad europea, estableciendo de esta manera un proceso de diálogo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de Adavit, Karla Alonso.

"Este encuentro reviste una importancia especial, ya que nos permite escuchar de primera mano las orientaciones del consulado y, al mismo tiempo, transmitir de forma clara las inquietudes, retos y oportunidades que nuestras agencias enfrentan con el día a día con este proceso", destacó.

Luego, Michelle Rojas, miembro de la directiva de Adavit, en función de moderadora, abrió el conversatorio con las preguntas de lugar realizadas a los jefes de visado del consulado español, los señores Carlos Rey y Pedro Gutiérrez, quienes destacaron aspectos importantes como la entrevista y citas al consulado, donde la persona que aplica podrá obtener una autorización para entrar al espacio Schengen, siempre y cuando cumpla con los requisitos para la misma.

El correcto llenado del formulario de solicitud donde se especifique el motivo del viaje, pruebas de alojamiento, finanzas para costear el viaje y comprobante de compromiso para retornar al país, son algunos de estos.

Además, es indispensable contar con un pasaporte válido con al menos tres meses de vigencia después de la salida, fotografía reciente, seguro de viaje, así como el pago de la tasa del visado.

Con este encuentro la presidenta de Adavit apuesta por el fortalecimiento de los vínculos entre sus instituciones socias.

