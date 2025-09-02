Asociación Dominicana de Cronistas Sociales hace entrega de "Premio Excelencia Estudiantil 2025"

Dr. Javier, Benjamín Javier Morillo y Maritza Morillo, recibieron de parte de la ADCS el máximo galardón estudiantil. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales celebró su tradicional Premio Excelencia Estudiantil ADCS 2024-2025, donde se premiaron a estudiantes ejemplares por sus altas calificaciones.

El máximo galardón lo obtuvieron Benjamín Salvatore Javier Morillo y Rosa Marie Espinosa Díaz, del nivel secundario, junto a los hermanos Samuel Alonso Baró Sánchez y Alejandro José Baró Sánchez, del nivel primario.

La celebración inició en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), donde se llevó a cabo la divertida ceremonia de premiación encabezada por la comunicadora Mirna Pimentel, presidenta de la ADCS.

Ella destacó el incentivo a los niños a tener la disciplina para estudiar, puesto que cada esfuerzo y dedicación a prepararse para ser buenos profesionales tiene su recompensa.

Tras la premiación, la alegría se trasladó desde el CDP a Sambil Santo Domingo ¡El mall más divertido del país!, donde padres e hijos llegaron en la "Guaguita Divertida" al Summit Trampoline Park, donde disfrutaron un espacio lleno de risas, juegos, descubrimientos y momentos memorables tanto para los pequeños como para sus familias.

"Como cada año, esta iniciativa reconoce a los hijos e hijas de nuestra membresía por su destacado desempeño académico. En este año electivo 2024-2025, los estudiantes demostraron su entusiasmo y compromiso, cualidades que los convertirán en excelentes profesionales", afirmó Mirna Pimentel.

Expresó que durante la premiación, se reconocieron a estudiantes de nivel primario y secundario en tres categorías: "Excelencia Académica", "Destacado rendimiento Académico" y "Buen desempeño académico", valorando no solo sus calificaciones, sino también el esfuerzo y la dedicación de cada estudiante, sus padres y familiares.

"Gracias a nuestros niños y niñas por su energía y alegría contagiosa. Esta celebración que nos une cada año reafirma el valor y la importancia de compartir en familia", expresó Pimentel, durante el acto en el que se les entregaron a todos los participantes:

Bonos

Mochilas

Otros útiles

Las categorías más altas de Excelencia Estudiantil obtuvieron laptops y tablets; gracias a los padrinos de la Asociación: Banco Popular Dominicano, Voluntariado Bsnreservas, Renew, Sambil Santo Domingo, Altice, Grabo Estilo, Socializando con Mirna, Brands Matter y Viva Dominicana.

Estudiantes meritorios

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/1001976015-46581540.jpg Mirna Pimentel,Saulo Cerda Martínez y María Isabel Matos. (FUENTE EXTERNA)

En el nivel secundario, en la categoría "Excelencia Académica", también fueron premiados Camila Echavarría Mejía, Suseth Danay Henríquez Quezada, Lía Vanessa Luna Mueses y Lisbeth Grullón Fondeur.

Los estudiantes que ganaron en la categoría "Destacado Rendimiento Académico" fueron Isaac Emmanuel Blanco Pérez, Jade Arisha Jaime Peña, Sarah Rosario Matos, Samantha Alyery Henríquez Quezada, Miguel Antonio Javier Morillo y Aymar Ramírez López. La categoría "Buen Desempeño Académico", fue ganada por Amy Yonalis Cruz Hilario, Jesús Enmanuel Romero Mieses y Lía Nazaret Tejada González.

Los estudiantes del "Nivel primario" que fueron premiados en "Excelencia Académica" fueron Saulo Cerda Martínez. En la categoría "Destacado Rendimiento Académico": Marie Mieses y Jean Marcos Lantigua Taveras. Finalmente, las niñas Viviana Guadalupe de León Romero, Ensley Marie Cabral Peña y Suany Esther Sánchez Reyes obtuvieron su premio en la categoría "Buen Desempeño Académico".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/1001976023-7d05c798.jpg Los galardonados junto a Mirna Pimentel. (FUENTE EXTERNA)