Anuncian el Rally Playero Isuzu 2025

Kenny Tejeda y Cristhian Rosario, durante el anuncio del Rally Playero Isuzu 2025. ( KEVIN RIVAS )

Del 26 al 28 de septiembre se llevará a cabo el Rally Playero Isuzu 2025. En su decimosexta, partirá desde Santo Domingo hasta Bávaro, Cabeza de Toro.

Los detalles fueron dados a conocer en el Showroom de la Izuzu/Jeep por parte de sus organizadores: Cristhian Rosario y Kenny Tejeda, quienes expresaron que con esta edición, el encuentro reafirma su esencia que va mucho más allá de ser una competencia off-road, es un festival de amistad, adrenalina y diversión.

Destacaron que durante más de una década, la actividad ha sido escenario de la pasión por las disciplinas:

Buggy

Fourwheel

Enduro

Dual

Jeeps

Sobre el programa oficial, dijeron que inicia el viernes 26 con un recorrido por caminos rurales fuera de carretera, partiendo desde Santo Domingo hasta llegar a Punta Cana, en los cuales los participantes encontrarán una amplia diversidad de terrenos, así como etapas de velocidad en las cuales podrán poner su destreza de manejo a prueba.

Atracción artística

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/28082025-rueda-de-prensa-rally-playero---kevin-rivas9-a34e20be.jpg Kenny Tejeda al ofrecer detalles. (KEVIN RIVAS)

El sábado 27 el evento se enfoca a la integración en el campamento ubicado en el campo de golf del Pearl Beach Club, donde se realizarán actividades al aire libre y dinámicas de convivencia. El cierre nocturno será el esperado festival playero, que conjugará música y entretenimiento en Cabeza de Toro, Pearl Beach Club.

El cartel artístico estará compuesto por; Los Hermanos Rosario, Iconos del merengue dominicano, garantía de energía y baile.

El grupo típico Urbanda pondrá todo su ritmo y sabor al evento mientras que DJ Eduardo De León, mezclará sus ritmos electrónicos y tropicales para mantener la fiesta encendida.

El campamento del Rally Playero 2025 se desarrollará en un entorno natural estratégico, con áreas especialmente preparadas para lavado de vehículos, talleres de servicio, estacionamiento de remolques, exhibiciones de marcas y zonas de entretenimiento, garantizando comodidad, seguridad y visibilidad de marca.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/28082025-rueda-de-prensa-rally-playero---kevin-rivas1-31fd7f4a.jpg Isleida Brito y Saúl Castro. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/28082025-rueda-de-prensa-rally-playero---kevin-rivas4-c615aeac.jpg Enmanuel Vicini y Pedro Pappaterra. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/28082025-rueda-de-prensa-rally-playero---kevin-rivas5-701ddd49.jpg Leonardo Vittini, Ramón González y Julián Vittini. (KEVIN RIVAS)