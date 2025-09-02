×
Rally Playero Isuzu 2025
Rally Playero Isuzu 2025

Anuncian el Rally Playero Isuzu 2025

Los organizadores aseguraron que la actividad es más que una competencia off-road, es un festival de amistad, adrenalina y diversión

Anuncian el Rally Playero Isuzu 2025
Kenny Tejeda y Cristhian Rosario, durante el anuncio del Rally Playero Isuzu 2025. (KEVIN RIVAS)

Del 26 al 28 de septiembre se llevará a cabo el Rally Playero Isuzu 2025. En su decimosexta, partirá desde Santo Domingo hasta Bávaro, Cabeza de Toro.

Los detalles fueron dados a conocer en el Showroom de la Izuzu/Jeep por parte de sus organizadores: Cristhian Rosario y Kenny Tejeda, quienes expresaron que con esta edición, el encuentro reafirma su esencia que va mucho más allá de ser una competencia off-road, es un festival de amistad, adrenalina y diversión.

Destacaron que durante más de una década, la actividad ha sido escenario de la pasión por las disciplinas:

  • Buggy
  • Fourwheel
  • Enduro
  • Dual 
  • Jeeps

Sobre el programa oficial, dijeron que inicia el viernes 26 con un recorrido por caminos rurales fuera de carretera, partiendo desde Santo Domingo hasta llegar a Punta Cana, en los cuales los participantes encontrarán una amplia diversidad de terrenos, así como etapas de velocidad en las cuales podrán poner su destreza de manejo a prueba. 

Atracción artística

Infografía
Kenny Tejeda al ofrecer detalles. (KEVIN RIVAS)

El sábado 27 el evento se enfoca a la integración en el campamento ubicado en el campo de golf del Pearl Beach Club, donde se realizarán actividades al aire libre y dinámicas de convivencia. El cierre nocturno será el esperado festival playero, que conjugará música y entretenimiento en Cabeza de Toro, Pearl Beach Club.

El cartel artístico estará compuesto por; Los Hermanos Rosario, Iconos del merengue dominicano, garantía de energía y baile.

El grupo típico Urbanda pondrá todo su ritmo y sabor al evento mientras que  DJ Eduardo De León, mezclará sus ritmos electrónicos y tropicales para mantener la fiesta encendida.

El campamento del Rally Playero 2025 se desarrollará en un entorno natural estratégico, con áreas especialmente preparadas para lavado de vehículos, talleres de servicio, estacionamiento de remolques, exhibiciones de marcas y zonas de entretenimiento, garantizando comodidad, seguridad y visibilidad de marca.

Isleida Brito y Saúl Castro.
Isleida Brito y Saúl Castro. (KEVIN RIVAS)
Enmanuel Vicini y Pedro Pappaterra.
Enmanuel Vicini y Pedro Pappaterra. (KEVIN RIVAS)
Leonardo Vittini, Ramón González y Julián Vittini.
Leonardo Vittini, Ramón González y Julián Vittini. (KEVIN RIVAS)
Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.