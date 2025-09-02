Dan inicio al Mes de la Lepra

Al centro, Emma Guzmán de Cruz, Víctor Pou, Mónica Thormann y Alba María Ropero Álvarez, durante el acto de inicio del Mes de la Lepra. ( SAMIL MATEO )

El Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP), junto al Patronato de Lucha Contra la Lepra dieron formal inicio a la celebración del Mes de la Lepra, que llega acompañado de la campaña de concienciación "La lepra se cura. El estigma también".

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Durante el encuentro realizado en el hotel Sheraton de Santo Domingo, los representantes de las entidades anfitrionas dieron a conocer el panorama de la enfermedad y resaltaron los retos que enfrentan quienes la padecen.

Emma Guzmán de Cruz, presidenta del patronato del IDCP, aseguró que la prevención y el control de la lepra en República Dominicana se debe a las políticas sólidas, el apoyo internacional y la entrega desinteresada de colaboradores que sostienen el programa.

En tanto que, el doctor Víctor Pou, director del instituto, reafirmó el compromiso del IDCP con la salud como un derecho fundamental que debe ejercerse sin barreras y que la salud es un espacio de igualdad y de solidaridad.

"Esta campaña refleja un trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones académicas, la sociedad civil y la comunidad externa. Unidos todos para construir un país donde la lepra no sea sinónimo de exclusión, sino de superación y de esperanza", expresó Mónica Thormann, encargada del de de Enfermedades Transferibles del MSP.

Además resaltó que el Instituto Dermatológico, aliado estratégico de esta causa, seguirá siendo el plan fundamental para aumentar la protección de calidad y para sensibilizar a la población sobre la importancia de erradicar la diseminación.

Momentos de conocimiento y entrega simbólica

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/img-20250902-wa0608-d9ca455d.jpg Mónica Thormann y Juan Periche. (SAMIL MATEO)

Luego de culminados los discursos de la velada, el doctor Juan Periche, director del programa, entregó una entrega simbólica de kits informativos al Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, se llevaron a cabo dos conferencias: "Lupus Eritomatoso cutáneo, la gran simuladora", por la doctora Elda Giasante; y Micobacteriosis, importancia para el dermatólogo", la cual fue impartida por el doctor Ricardo Pérez.