Celebran la segunda edición de Humano Innova 2025

Laura Brea, Gabriel Alzate, Eduardo Cruz y Diomares Musa, durante el Humano Innova 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Humano celebró con la segunda edición de Humano Innova 2025, una plataforma que promueve el pensamiento innovador, la co-creación y la transformación cultural, reafirmando su compromiso con generar soluciones de valor que impacten positivamente la vida de las personas.

La iniciativa desarrollada a través de sus empresas ARS Primera y Humano Seguros se llevò a cabo durante dos días en formato presencial, virtual e híbrido.

Combinó la participación de empleados, expertos nacionales e internacionales, y representantes de gremios, academia y sector empresarial, consolidando a Humano Innova como un espacio referente en el ecosistema de innovación del país.

Jornadas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/panel-96a83fbb.jpeg El evento contó con diversidad de paneles. (FUENTE EXTERNA)

El primer día estuvo dedicado al Pitch Day del Laboratorio de Innovación de Grupo Humano, en el que colaboradores de distintas áreas presentaron propuestas creativas para solucionar retos del negocio, evidenciando cómo desde adentro de la organización pueden generarse soluciones ágiles y de alto impacto.

Mientras que el segundo día incluyó conferencias y paneles especializados en temas como ideación, gestión del error, prototipado, cultura de innovación y liderazgo transformador. Entre los espacios destacados se presentó el panel "Innovación con impacto: Cómo las empresas diseñan el futuro", con la participación de:

Carolina Pantaleón , directora de Mercadeo y Nuevos Negocios en Helados BON.

, directora de Mercadeo y Nuevos Negocios en Helados BON. Arlette Palacio , cofundadora del Club de Innovación RD.

, cofundadora del Club de Innovación RD. Vivian Peña , presidenta del Comité de Tecnología e Innovación de la AMCHAMDR.

, presidenta del Comité de Tecnología e Innovación de la AMCHAMDR. Juan Carlos Restrepo , vicepresidente de Tecnología de Humano Seguros.

, vicepresidente de Tecnología de Humano Seguros. Moderado por Diomares Musa, VP de Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano Seguros.

Asimismo, se desarrollaron conferencias como "Una cultura que habilita el cambio: Fortaleciendo la innovación como capacidad estratégica", a cargo de Sara Vélez de Caramelo Escaso.

La conferencia magistral de cierre fue "HumanIA: La sinergia del futuro", con el reconocido speaker internacional Gabriel Alzate, que invitó a reflexionar sobre el rol de la inteligencia artificial y la innovación como capacidades clave para el futuro de las organizaciones.

El evento también ofreció experiencias interactivas y presentó oficialmente el lanzamiento del Premio a la Innovación Humano, exclusivo para colaboradores internos, que busca fomentar la generación de soluciones de alto impacto en el negocio y en la propuesta de valor a los clientes.

"En Grupo Humano entendemos la innovación como un motor estratégico para continuar generando valor a nuestros clientes. Humano Innova es la demostración de cómo unimos talento, creatividad y visión de futuro para seguir transformando la vida de las personas", expresó Diomares Musa, vicepresidente de Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano Seguros.

De su lado, Laura Brea, gerente senior de Innovación y Transformación Digital, destacó que "esta segunda edición de Humano Innova confirma que cuando se crean espacios abiertos al aprendizaje y la colaboración, las ideas trascienden y se convierten en soluciones que generan impacto real".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/humano-4---colaboradores-participantes-en-lab-de-innovacion-junto-a-jose-zapata-vp-ejecutivo-gerente-general-humano-seguros-y-jaime-caycedo-vp-ejecutivo-gerente-general-de-ars-primera-4fe7b465.jpeg Colaboradores participantes en Lab de Innovación junto a José Zapata, VP Ejecutivo Gerente General Humano Seguros, y Jaime Caycedo, VP Ejecutivo-gerente general de ARS Primera (FUENTE EXTERNA)