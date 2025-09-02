Reid & Compañía celebra junto a sus clientes con una exclusiva cata

Reid & Compañía, a través de su reconocida marca Komatsu, líder en equipos de construcción, agasajó a sus clientes con una elegante y exclusiva cata de whisky Macallan.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Reid & Compañía, ubicadas en el kilómetro 16 de la Autopista Duarte, donde se vivió un ambiente de camaradería, distinción y agradecimiento a la lealtad de sus clientes del sector construcción.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial única, guiada por expertos en whisky, quienes compartieron detalles sobre la historia, el proceso y las notas características del Macallan, uno de los destilados más prestigiosos del mundo.

Esta actividad fue parte del compromiso de la empresa de fortalecer sus relaciones con sus aliados comerciales, creando momentos memorables que trascienden lo profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/reid-y-compania-cata-2-a88b189c.jpg Neuris Méndez, Neris Méndez y Junior Méndez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/reid-y-compania-4-5bd8cb5c.jpg Francisco Valenzuela, Joel Espinal y Danilo Linares. (FUENTE EXTERNA)

“En Reid & Compañía valoramos profundamente a nuestros clientes, y esta cata fue una forma de expresar nuestro agradecimiento, reconociendo el rol clave que desempeñan en el crecimiento del sector”, expresó Donald Pimentel Reid, director de negocios industriales.

Con iniciativas como esta, Reid & Compañía continúa consolidando su liderazgo no solo en soluciones de maquinaria pesada, sino también en cercanía y fidelización con su comunidad de clientes.