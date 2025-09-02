×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Reid & Compañía
Reid & Compañía

Reid & Compañía celebra junto a sus clientes con una exclusiva cata

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial única, guiada por expertos en whisky

    Expandir imagen
    Reid & Compañía celebra junto a sus clientes con una exclusiva cata
    Donald Pimentel Reid, Milton Arteaga y Stalin Pérez. (FUENTE EXTERNA)

    Reid & Compañía, a través de su reconocida marca Komatsu, líder en equipos de construcción, agasajó a sus clientes con una elegante y exclusiva cata de whisky Macallan.

    El evento se llevó a cabo en las instalaciones de Reid & Compañía, ubicadas en el kilómetro 16 de la Autopista Duarte, donde se vivió un ambiente de camaradería, distinción y agradecimiento a la lealtad de sus clientes del sector construcción.

    Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial única, guiada por expertos en whisky, quienes compartieron detalles sobre la historia, el proceso y las notas características del Macallan, uno de los destilados más prestigiosos del mundo. 

    Esta actividad fue parte del compromiso de la empresa de fortalecer sus relaciones con sus aliados comerciales, creando momentos memorables que trascienden lo profesional.

    Expandir imagen
    Neuris Méndez, Neris Méndez y Junior Méndez.
    Neuris Méndez, Neris Méndez y Junior Méndez. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Francisco Valenzuela, Joel Espinal y Danilo Linares.
    Francisco Valenzuela, Joel Espinal y Danilo Linares. (FUENTE EXTERNA)

    “En Reid & Compañía valoramos profundamente a nuestros clientes, y esta cata fue una forma de expresar nuestro agradecimiento, reconociendo el rol clave que desempeñan en el crecimiento del sector”, expresó Donald Pimentel Reid, director de negocios industriales. 

    Más

    • Con iniciativas como esta, Reid & Compañía continúa consolidando su liderazgo no solo en soluciones de maquinaria pesada, sino también en cercanía y fidelización con su comunidad de clientes.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.