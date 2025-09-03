Barbarella 2025 se vivió entre música y momentos inolvidables
Con un lineup estelar y un público vibrante, el festival reafirmó su título como la gran fiesta del verano
El Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenó de alegría, sonrisas y energía con la celebración de Barbarella 2025: Un Verano de Otro Mundo, el festival que transformó la noche capitalina en una gran fiesta de verano.
El público disfrutó de principio a fin con las presentaciones de grandes figuras como Alesso, Alok, DJ Snake, Tainy y Myke Towers, quien sorprendió al invitar a Arlene MC, además de Diplo, que encendió el escenario junto a Tokischa y El Alfa.
La diversidad musical se completó con propuestas frescas como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, Midnight Generation y Aline Rocha, además del talento local de Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.
Pero más allá de la música, Barbarella fue sobre todo un espacio para compartir entre amigos, disfrutar de cada canción y vivir una noche inolvidable, consolidándose como la fiesta más grande del verano en República Dominicana.
La intervención de Tainy abrió oficialmente la parte electrónica del festival. El productor y DJ puertorriqueño, de raíces dominicanas, hizo vibrar al público con mezclas de grandes éxitos que ha producido para artistas como Bad Bunny y Wisin & Yandel.
Su set llevó a la multitud por un viaje entre el reguetón y la electrónica, incluyendo temas muy queridos como Si estuviéramos juntos, del Conejo Malo.
Luego siguió el DJ sueco Alesso, el primero en subir a escena de los djs de música electrónica del mundo.