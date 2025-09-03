×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Barbarella 2025
Barbarella 2025

Barbarella 2025 se vivió entre música y momentos inolvidables

Con un lineup estelar y un público vibrante, el festival reafirmó su título como la gran fiesta del verano

    Expandir imagen
    Barbarella 2025 se vivió entre música y momentos inolvidables
    Ramcelis de Jesús y Yubelkis Peralta en Barbarella 2025. (FUENTE EXTERNA)

    El Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenó de alegría, sonrisas y energía con la celebración de Barbarella 2025: Un Verano de Otro Mundo, el festival que transformó la noche capitalina en una gran fiesta de verano.

    El público disfrutó de principio a fin con las presentaciones de grandes figuras como Alesso, Alok, DJ Snake, Tainy y Myke Towers, quien sorprendió al invitar a Arlene MC, además de Diplo, que encendió el escenario junto a Tokischa y El Alfa.

    Expandir imagen
    Lenin Pimentel y Delane.
    Lenin Pimentel y Delane.
    Expandir imagen
    Victor Pintor y Ashby Demorizi.
    Victor Pintor y Ashby Demorizi.
    Expandir imagen
    Carlos Vásquez y Hey Santana.
    Carlos Vásquez y Hey Santana.

    La diversidad musical se completó con propuestas frescas como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, Midnight Generation y Aline Rocha, además del talento local de Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.

    Expandir imagen
    Stage Barbarella.
    Stage Barbarella.
    Expandir imagen
    Ventura Twins y Victor Boujour.
    Ventura Twins y Victor Boujour.
    Expandir imagen
    Poteleche, Eduardo Bergés y Marcos Bergés.
    Poteleche, Eduardo Bergés y Marcos Bergés.

    Pero más allá de la música, Barbarella fue sobre todo un espacio para compartir entre amigos, disfrutar de cada canción y vivir una noche inolvidable, consolidándose como la fiesta más grande del verano en República Dominicana.

    RELACIONADAS

    La intervención de Tainy abrió oficialmente la parte electrónica del festival. El productor y DJ puertorriqueño, de raíces dominicanas, hizo vibrar al público con mezclas de grandes éxitos que ha producido para artistas como Bad Bunny y Wisin & Yandel. 

    Su set llevó a la multitud por un viaje entre el reguetón y la electrónica, incluyendo temas muy queridos como Si estuviéramos juntos, del Conejo Malo.

    Expandir imagen
    Carlos Díaz y June Gómez.
    Carlos Díaz y June Gómez.
    Expandir imagen
    Rosmery Herrand y Pablo Soto.
    Rosmery Herrand y Pablo Soto.

    Luego siguió el DJ sueco Alesso, el primero en subir a escena de los djs de música electrónica del mundo.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.