Barbarella 2025 se vivió entre música y momentos inolvidables

Ramcelis de Jesús y Yubelkis Peralta en Barbarella 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Estadio Olímpico Félix Sánchez se llenó de alegría, sonrisas y energía con la celebración de Barbarella 2025: Un Verano de Otro Mundo, el festival que transformó la noche capitalina en una gran fiesta de verano.

El público disfrutó de principio a fin con las presentaciones de grandes figuras como Alesso, Alok, DJ Snake, Tainy y Myke Towers, quien sorprendió al invitar a Arlene MC, además de Diplo, que encendió el escenario junto a Tokischa y El Alfa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/10-lenin-pimentel-y-delane-67d11ee7.jpg Lenin Pimentel y Delane. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/2-victor-pintor-y-ashby-demorizi-277caebd.jpg Victor Pintor y Ashby Demorizi. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/7-carlos-vasquez-y-hey-santana-3f9c790e.jpg Carlos Vásquez y Hey Santana.

La diversidad musical se completó con propuestas frescas como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, Midnight Generation y Aline Rocha, además del talento local de Omar Dubeau, Gian D´Alessandro y Mohika.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/18-stage-barbarella-007ce0ab.jpg Stage Barbarella. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/16-ventura-twins-y-victor-boujour-5c3126c1.jpg Ventura Twins y Victor Boujour. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/13-poteleche-eduardo-berges-y-marcos-berges-da1c459a.jpg Poteleche, Eduardo Bergés y Marcos Bergés.

Pero más allá de la música, Barbarella fue sobre todo un espacio para compartir entre amigos, disfrutar de cada canción y vivir una noche inolvidable, consolidándose como la fiesta más grande del verano en República Dominicana.

La intervención de Tainy abrió oficialmente la parte electrónica del festival. El productor y DJ puertorriqueño, de raíces dominicanas, hizo vibrar al público con mezclas de grandes éxitos que ha producido para artistas como Bad Bunny y Wisin & Yandel.

Su set llevó a la multitud por un viaje entre el reguetón y la electrónica, incluyendo temas muy queridos como Si estuviéramos juntos, del Conejo Malo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/6-carlos-diaz-y-june-gomez-9c9b8736.jpg Carlos Díaz y June Gómez. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/14-rosmery-herrand-y-pablo-soto-70a4625c.jpg Rosmery Herrand y Pablo Soto.

Luego siguió el DJ sueco Alesso, el primero en subir a escena de los djs de música electrónica del mundo.