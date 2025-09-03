Grupo Avant presenta el vehículo 212 con raíces históricas

José Eduardo Lama,Gia Cavagliano, José Augusto Muñoz, Karla Lama, Darío Lama y Gianni Cavagliano, durante el encuentro de Grupo Avant. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales ejecutivos del Grupo Avant eligieron, la sucursal principal, ubicada en la Av. Prolongación 27 de Febrero, para presentar el mercado, el vehículo 212 todoterreno 4x4 con raíces históricas.

María Belén Del Risco, directora de Mercadeo del Grupo Avant, ofreció las palabras de bienvenida a los asistentes, pasando el turno a Gianni Cavagliano, Vicepresidente de Mercadeo, quien señaló que el modelo original fue desarrollado en 1965 por Beijing Auto Works, siendo el primer todoterreno chino.

Usado por el ejército y la policía, se destacó por su construcción rústica, chasis de largueros y tracción 4x4. Se convirtió en un ícono cultural en zonas rurales de China. En 2024 renació con el modelo T01, una versión moderna con diseño retro, nueva tecnología y estándares globales.

El vicepresidente de Mercadeo resaltó que la marca busca a presentar un vehículo todoterreno auténtico, que combina un diseño clásico con tecnología moderna, ofreciendo tracción 4×4 real y un motor turbo de 2.0 L a gasolina con una potencia aproximada de 252 caballos de fuerza.

Es ideal para quienes buscan una excelente capacidad off-road sin renunciar al confort y con un diseño imponente, donde el conductor puede cambiar entre tracción en dos ruedas (2WD) y tracción en las cuatro (4WD) para adaptarte a diferentes terrenos.

Para finalizar puntualizó su estilo exterior: Con diseño cuadrado y robusto, con una parrilla frontal grande y faros LED que refuerzan su presencia todo terreno.

Características

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/foto-17-nuevo--vehiculo-212-todoterreno-4x4-2a972696.jpg Nuevo vehículo 212 todoterreno 4x4 (FUENTE EXTERNA)

Sobre su Interior: el mismo está equipado con pantalla táctil, navegación, amplio espacio de almacenamiento, tapicería ergonómica y asientos de lujo y su seguridad:

Serie de airbags

Sistema de frenos ABS

Control de estabilidad (ESC)

Control de tracción

Además con extras: Opciones como bloqueo de diferencial delantero/trasero, cámaras de visión 360°, control crucero adaptativo y techo solar según versión y mercado.

El 212 no es un lujo. Es una herramienta, una armadura, un aliado. Un vehículo diseñado y fabricado para quienes entienden que vivir bien, es estar listos no solo para el caos urbano sino para una aventura espontánea

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/foto-1-gianni-cavagliano-mario-fernandez-maria-belen-del-risco--y-cristian-tactuk-b4b7e7c5.jpg Gianni Cavagliano, Mario Fernández, María Belén Del Risco y Cristian Tactuk (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/foto-7-wady-asbun-y--miguel-concepcion-7f0a5a1b.jpg Wady Asbún y Miguel Concepción (FUENTE EXTERNA)