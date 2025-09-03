Grupo Viamar introduce en el mercado dominicano los nuevos SUVs Geely Coolray Neo y Okavango

Marco Zhang Juan Miguel Villanueva y Yoslaidy Pérez ejecutivo de Grupo Viamar y Geely en el lanzamiento realizado por Grupo Viamar. ( FUENTE EXTERNA )

El mercado automotriz dominicano continúa transitando por los senderos de la innovación, la seguridad y la tecnología con la introducción oficial de los modelos Geely Okavango y Geely Coolray NEO, de la mano de su representante exclusivo Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas.

El evento de lanzamiento, denominado "Geely Family Day", un espacio diseñado para el disfrute de toda la familia fue celebrado en el parque infantil Ecopark en Santo Domingo.

El Geely Okavango

Este modelo es ideal para familias grandes que valoran la comodidad y la seguridad en todos los trayectos.

Es una SUV con 3 filas de asientos, un motor 2.0 turbo de 218 HP y una capacidad de carga en el maletero de 193 a 2360 L. Con 4,860 mm de longitud, la Okavango es uno de los vehículos más espaciosos en el mercado local.

Su extenso interior posee asientos reclinables, sistema de ventilación en todas las filas, techo panorámico y un completo paquete de seguridad que incluye visión periférica HD de 360°, frenos ABS con EBD, control de estabilidad Bosch y múltiples airbags.

"Queremos que cada dominicano encuentre en Geely un aliado de confianza, capaz de acompañarlo en cada etapa de su vida y en cada camino que decida recorrer", expresó Juan Miguel Villanueva, brand manager de Geely para República Dominicana.

Mientras que, el Geely Coolray NEO, un SUV compacto con motor 1.5L de 120 HP y transmisión automática CVT de 8 velocidades, destaca por su diseño deportivo, consumo eficiente (5.8 L/100 km, lo que equivale a -17 km/L) y equipamiento premium como:

Climatizador bizona

Pantalla central de 8 pulgadas

Tapicería en cuero

Freno de mano eléctrico (EPB) con Auto-Hold

Faros LED automáticos.

Este SUV moderno y ágil es ideal para un público joven-adulto que busca un vehículo versátil, seguro y con un diseño que destaca. Su capacidad es para 5 pasajeros y es ideal para familias pequeñas.

Ambos modelos reflejan el compromiso de Geely con la movilidad inteligente, ofreciendo un equilibrio entre potencia, eficiencia, seguridad, innovación y tecnología.