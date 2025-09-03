×
Fundación Heart Care Dominicana realiza su segunda Jornada Pediátrica Cardiovascular del año

Durante esta jornada se realizaron nueve cirugías correctivas de alta complejidad y 12 procedimientos por hemodinámica

    Fundación Heart Care Dominicana realiza su segunda Jornada Pediátrica Cardiovascular del año
    La Fundación Heart Care Dominicana concluyó con éxito su Jornada Pediátrica Cardiovascular. (FUENTE EXTERNA)

    La Fundación Heart Care Dominicana concluyó con éxito su Jornada Pediátrica Cardiovascular desarrollada en la Unidad Cardiovascular Moderno MCA y en la Clínica Corazones Unidos, impactando la vida de niños y jóvenes de comunidades vulnerables de todo el país, quienes recibieron atenciones médicas altamente especializadas de manera gratuita.

    Durante esta jornada se realizaron nueve cirugías correctivas de alta complejidad y 12 procedimientos por hemodinámica, además de 25 evaluaciones cardiovasculares completas

    Los pacientes, con edades entre ocho meses y 20 años procedían de provincias como San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Bonao, Elías Piña y Santo Domingo.

    Algunos de los casos incluyeron niños con canal auriculoventricular completo y severa hipertensión pulmonar, otros con Tetralogía de Fallot y obstrucción multivalvular, e incluso un joven de 20 años con síndrome de Marfán y un aneurisma de raíz aórtica de 9 cm, cuya cirugía fue crucial para salvar su vida. 

    Infografía
    Doctores realizando Jornada Pediátrica Cardiovascular. (FUENTE EXTERNA)

    Todos los procedimientos se realizaron con éxito y los pacientes fueron dados de alta en condiciones estables.

    "Estas misiones representan mucho más que cirugías: significan esperanza para familias que, de otra manera, tendrían que esperar meses o años en las largas listas de los pocos centros que realizan estos procedimientos en el país", señaló Pedro Ureña, presidente y fundador de la Fundación Heart Care Dominicana.

    "Al brindar acceso gratuito y oportuno a intervenciones de alta complejidad, no solo salvamos vidas, también reducimos la carga social del sistema de salud y devolvemos a las familias la fe en el futuro", agregó.

    Apoyo

    El esfuerzo fue posible gracias al equipo internacional de CardioStart International, conformado por el doctor  Sunjay Kaushal, cirujano cardiovascular pediátrico; el doctor  Abraham Rothman, cardiólogo pediatra intervencionista;  Eric Vu, anestesiólogo pediátrico; Steven Robertson, perfusionista pediátrico; Amber Galer, terapista respiratoria; y la Dra. Bárbara Ferdman, cardióloga intensivista pediátrica.

    A ellos se sumó el equipo local de Heart Care Dominicana, integrado por los doctores Fausto Santos y Ramón Almánzar, cirujanos cardiovasculares; el Dr. Danilo Acosta, anestesiólogo; la Dra. Suhail Vázquez, intensivista pediátrica; el Dr. Richard Medina, cardiólogo pediatra intervencionista; y la doctora Angélica Grullón, cardióloga pediatra.

    • La unión de ambas delegaciones médicas, nacional e internacional, fue clave para el éxito de la misión.
