Fundación Heart Care Dominicana realiza su segunda Jornada Pediátrica Cardiovascular del año

La Fundación Heart Care Dominicana concluyó con éxito su Jornada Pediátrica Cardiovascular. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Heart Care Dominicana concluyó con éxito su Jornada Pediátrica Cardiovascular desarrollada en la Unidad Cardiovascular Moderno MCA y en la Clínica Corazones Unidos, impactando la vida de niños y jóvenes de comunidades vulnerables de todo el país, quienes recibieron atenciones médicas altamente especializadas de manera gratuita.

Durante esta jornada se realizaron nueve cirugías correctivas de alta complejidad y 12 procedimientos por hemodinámica, además de 25 evaluaciones cardiovasculares completas.

Los pacientes, con edades entre ocho meses y 20 años procedían de provincias como San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey, Bonao, Elías Piña y Santo Domingo.

Algunos de los casos incluyeron niños con canal auriculoventricular completo y severa hipertensión pulmonar, otros con Tetralogía de Fallot y obstrucción multivalvular, e incluso un joven de 20 años con síndrome de Marfán y un aneurisma de raíz aórtica de 9 cm, cuya cirugía fue crucial para salvar su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/heart-care-1-4ad733b8.jpg Doctores realizando Jornada Pediátrica Cardiovascular. (FUENTE EXTERNA)

Todos los procedimientos se realizaron con éxito y los pacientes fueron dados de alta en condiciones estables.

"Estas misiones representan mucho más que cirugías: significan esperanza para familias que, de otra manera, tendrían que esperar meses o años en las largas listas de los pocos centros que realizan estos procedimientos en el país", señaló Pedro Ureña, presidente y fundador de la Fundación Heart Care Dominicana.

"Al brindar acceso gratuito y oportuno a intervenciones de alta complejidad, no solo salvamos vidas, también reducimos la carga social del sistema de salud y devolvemos a las familias la fe en el futuro", agregó.

Apoyo

El esfuerzo fue posible gracias al equipo internacional de CardioStart International, conformado por el doctor Sunjay Kaushal, cirujano cardiovascular pediátrico; el doctor Abraham Rothman, cardiólogo pediatra intervencionista; Eric Vu, anestesiólogo pediátrico; Steven Robertson, perfusionista pediátrico; Amber Galer, terapista respiratoria; y la Dra. Bárbara Ferdman, cardióloga intensivista pediátrica.

A ellos se sumó el equipo local de Heart Care Dominicana, integrado por los doctores Fausto Santos y Ramón Almánzar, cirujanos cardiovasculares; el Dr. Danilo Acosta, anestesiólogo; la Dra. Suhail Vázquez, intensivista pediátrica; el Dr. Richard Medina, cardiólogo pediatra intervencionista; y la doctora Angélica Grullón, cardióloga pediatra.

La unión de ambas delegaciones médicas, nacional e internacional, fue clave para el éxito de la misión.

Te puede interesar Heart Care Dominicana culmina con éxito su jornada pediátrica cardiovascular