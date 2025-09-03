Newlink Dominicana y Liquid firman alianza estratégica

Eduardo Valcárcel y Yasser Mármol, de Newlink Dominicana y Liquid, respectivamente. ( FUENTE EXTERNA )

Newlink Dominicana y Liquid Digital Agency anunciaron la colaboración estratégica, con el propósito de ofrecer soluciones integradas e innovadoras que impulsen la reputación, el posicionamiento y la creatividad de las marcas en el mercado local y regional.

Esta unión combina fuerzas para aportar valor a través de propuestas que fusionan la creatividad publicitaria y el marketing 360° de Liquid, con la experiencia en reputación corporativa, vocería, manejo de crisis y posicionamiento estratégico de Newlink.

Esta alianza representa un nuevo estándar de colaboración en el sector, alineado con las exigencias de un entorno cada vez más dinámico, digital y orientado al engagement genuino.

Colaboración estratégica

La alianza tiene el enfoque que conjuga estrategia orbital, creatividad e innovación

"En un mundo donde la comunicación exige más que nunca propósito, consistencia y ejecución creativa, esta alianza nos permite ofrecer un enfoque realmente integral", expresó Eduardo Valcárcel, Managing Partner de Newlink Dominicana.

"Compartimos la visión de que el sector necesita evolucionar, y esta colaboración estratégica responde a ese llamado con propuestas más completas, eficientes y centradas en resultados", destacó Yasser Mármol, CEO de Liquid.

La iniciativa no solo busca unir capacidades, sino también robustecer el ecosistema de comunicación dominicano, fomentando una cultura de trabajo colaborativo entre agencias con experticias complementarias, y generando un impacto positivo en el desarrollo de marcas más sólidas, con propósito y adaptadas a los nuevos desafíos del entorno.

Con un enfoque que conjuga:

Estrategia orbital

Creatividad

Innovación

Esta unión refuerza el compromiso de ambas agencias de pensar, planificar y ejecutar diferente, respondiendo al ritmo de un mundo hiperconectado.