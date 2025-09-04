Kasia presenta su colección de verano "Summer Breeze"

Rau´l Cohen, Mari´a Laura Howley y Mendy Rodri´guez, durante la presentación de Kasia. ( FUENTE EXTERNA )

El calor está que arde y los espacios del hogar necesitan frescura integral: que se sienta y que se perciba. A propósito de ello, Kasia lanzó la nueva colección "Summer Breeze", una propuesta que evoca la frescura, la calma y la inspiración de una temporada que merece ser vivida con intención y belleza.

Durante los meses más cálidos del año, muchas personas sienten el deseo de renovar sus ambientes y Kasia responde a ese impulso con una selección curada de piezas artesanales, que transforman cualquier rincón en un refugio sensorial, lleno de encanto y autenticidad.

Desde vajillas hasta objetos de decoración, cada artículo de la muestra es una celebración de la vida simple, de esos pequeños lujos cotidianos que elevan lo ordinario a extraordinario.

"Para nosotros, la artesanía no es solo estética, es propósito. Es honrar lo hecho a mano, lo imperfecto, lo auténtico. Cada pieza tiene una historia, una intención y un alma." expresó María Laura Howley, propietaria de Kasia.

Piezas exclusivas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/16-kasia-reinventa-el-verano-con-una-coleccion-que-celebra-la-calma-la-belleza-y-lo-hecho-a-mano-93d03c0f.jpg Kasia reinventa el verano con una coleccio´n que celebra la calma, la belleza y lo hecho a mano (FUENTE EXTERNA)

La colección fue presentada en el evento exclusivo en el Showroom de Kasia, donde diseñadores de interiores, arquitectos, creadores de contenido y reconocidas personalidades del mundo del arte y el diseño se reunieron para compartir una tarde marcada por la creatividad y el buen gusto.

"En Kasia creemos en la magia de lo hecho con intención. Esta colección es una invitación a vivir el verano rodeados de belleza, calma y piezas que tienen algo que contar," comentó María Laura. "Cada creación que seleccionamos representa una historia, una tradición y un arte que merece ser honrado en cada espacio."

Kasia se distingue por ofrecer piezas exclusivas en ediciones limitadas, muchas de ellas creadas por artesanos premiados internacionalmente, incluyendo creadores con discapacidades, cuya destreza y sensibilidad se manifiestan en cada trazo, textura y acabado.

La colección "Summer Breeze" ya está disponible en su galería, ubicada en el sector Serrallés.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/8-michelle-gomez-y-mayfer-ovalles-1e28ebb1.jpg Michelle Go´mez y Mayfer Ovalles. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/5-luis-fernandez-lilian-taveras-veronika-y-javier-1-4e0626d8.jpg Luis Ferna´ndez, Lilian Taveras, Vero´nika y Javier. (FUENTE EXTERNA)