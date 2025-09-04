Panelli Wallcovering estrena showroom: un espacio de inspiración, estilo y funcionalidad

Taty López, Xavier Trifolio López, Alexandra Ortega Rodríguez, Alexis Ortega, Catalina Rodríguez y Diácono Juan Rivas, durante la presentación de Panelli Wallcovering. ( FUENTE EXTERNA )

Panelli Wallcovering celebró la inauguración de showroom con un elegante cóctel que reunió a sus invitados en un ambiente de cercanía y celebración.

El evento permitió a los asistentes conocer de cerca las instalaciones, que integran exhibición, centro de distribución, despacho y área de ventas, ofreciendo una experiencia completa para explorar la amplia variedad de revestimientos que Panelli ofrece para transformar cualquier espacio.

Alexandra Ortega junto al ingeniero Ángel Xavier Trifolio López, socios fundadores de Impegno SRL, destacaron que desde los inicios de la empresa comprendieron que los materiales no son simples acabados, sino elementos esenciales que definen cómo se siente y se vive un espacio.

Recordaron que Panelli Wallcovering comenzó operaciones en 2021 como extensión de Impegno SRL, inicialmente desde un apartamento en la Urbanización Fernández, y que en 2022 se consolidó en un local en Evaristo Morales, incorporando asesorías de diseño e instalación como complemento a la comercialización de revestimientos.

Con la apertura del nuevo showroom, Panelli reafirmó su compromiso de ofrecer innovación, estilo y calidad al mercado dominicano, convirtiéndose en un referente en la creación de ambientes que inspiran y transforman.

Nuevas colecciones

Durante el cóctel, los asistentes tuvieron la oportunidad de:

Interactuar con el equipo de Panelli

Conocer las nuevas colecciones

Disfrutar de un espacio pensado para acompañar cada proyecto de diseño, desde la asesoría inicial hasta la instalación final y el servicio postventa.

"Este showroom representa mucho más que un espacio físico: es el reflejo de nuestros valores, nuestro compromiso y la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros", enfatizó Ortega, quien agradeció a todos los presentes por ser parte de la historia y evolución de la empresa.

"Cada decisión la tomamos con un mismo propósito: servir con amor, entrega y compromiso", añadió Ortega.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/whatsapp-image-2025-09-04-at-45947-pm-25a71d2b.jpeg Jhonaly Guzmán, Carol Gallego, Ana Indhira Jiménez y Ángel Trifolio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/04/whatsapp-image-2025-09-04-at-45947-pm-1-f79043b6.jpeg Aitor Palacio y Miralba Ruíz. (FUENTE EXTERNA)