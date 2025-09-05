Punta Cana consolida su liderazgo con el Congreso Inmobiliario Latinoamericano
Consistió en cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocios
República Dominicana se proyectó como referente global en la organización de eventos de la industria imobiliaria con la celebración del X Congreso Inmobiliario Latinoamericano de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) y el VI Congreso Internacional de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), llevado a cabo en el Hard Rock Hotel Punta Cana.
En él participaron 430 profesionales inmobiliarios de 21 países, incluyendo 192 delegados internacionales.
Durante cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocios, los asistentes disfrutaron de una agenda académica con 23 expositores: tres destacados profesionales dominicanos y veinte conferencistas internacionales. Los temas centrales giraron en torno a la innovación en servicios, inversión, financiamiento, sostenibilidad y tendencias emergentes del sector inmobiliario.
"Este Congreso ha sido, sin lugar a dudas, el más exitoso de la historia de nuestra Confederación. La República Dominicana demostró que puede organizar un evento de clase mundial, con impacto regional y proyección global", destacó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.
La jornada contó además con la presencia de representantes de instituciones internacionales como la National Association of Realtors (NAR) y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI).
Sobre el Cila
La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) es una organización privada que agrupa a las principales asociaciones de bienes raíces de 18 países, representando a más de 700,000 corredores y empresas inmobiliarias.
Su misión es fortalecer la competitividad del sector en el ámbito internacional, promoviendo alianzas estratégicas y condiciones favorables para los profesionales de la industria en la región.
A través de la AEI, la República Dominicana es miembro de CILA desde 2014 y ha desempeñado un rol clave dentro de la confederación.
El X Congreso Inmobiliario Latinoamericano en Punta Cana culminó con éxito, asegurando ser una plataforma de alto impacto para la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de la industria inmobiliaria en toda la región.