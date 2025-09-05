×
Punta Cana consolida su liderazgo con el Congreso Inmobiliario Latinoamericano

Consistió en cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocios

    Expandir imagen
    Punta Cana consolida su liderazgo con el Congreso Inmobiliario Latinoamericano
    César Latrilla, Alberto Vásquez, Juan Francisco Rojas, Yermys Peña, Carlos Rentalo, Joan Trilla y Alberto Bogaert, durante la celebración del Congreso Inmobiliario Latinoamericano. (FUENTE EXTERNA)

    República Dominicana se proyectó como referente global en la organización de eventos de la industria imobiliaria con la celebración del X Congreso Inmobiliario Latinoamericano de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) y el VI Congreso Internacional de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), llevado a cabo en el Hard Rock Hotel Punta Cana.

    En él participaron 430 profesionales inmobiliarios de 21 países, incluyendo 192 delegados internacionales.

    Durante cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocios, los asistentes disfrutaron de una agenda académica con 23 expositores: tres destacados profesionales dominicanos y veinte conferencistas internacionales. Los temas centrales giraron en torno a la innovación en servicios, inversión, financiamiento, sostenibilidad y tendencias emergentes del sector inmobiliario.

    "Este Congreso ha sido, sin lugar a dudas, el más exitoso de la historia de nuestra Confederación. La República Dominicana demostró que puede organizar un evento de clase mundial, con impacto regional y proyección global", destacó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

    La jornada contó además con la presencia de representantes de instituciones internacionales como la National Association of Realtors (NAR) y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI).

    Sobre el Cila

    Expandir imagen
    Infografía
    Alberto Bogaert, presidente AEI. (FUENTE EXTERNA)

    La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) es una organización privada que agrupa a las principales asociaciones de bienes raíces de 18 países, representando a más de 700,000 corredores y empresas inmobiliarias.

    Su misión es fortalecer la competitividad del sector en el ámbito internacional, promoviendo alianzas estratégicas y condiciones favorables para los profesionales de la industria en la región.

    A través de la AEI, la República Dominicana es miembro de CILA desde 2014 y ha desempeñado un rol clave dentro de la confederación.

    El X Congreso Inmobiliario Latinoamericano en Punta Cana culminó con éxito, asegurando ser una plataforma de alto impacto para la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de la industria inmobiliaria en toda la región.

    Expandir imagen
    Infografía
    Claudia Diaz, Alberto Bogaert y Alejandro Escudero. (FUENTE EXTERNA)
