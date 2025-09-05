Celebran la cuarta edición del Torneo Almuerzo de Negocios en el circuito de Tour de Campeones 2025

Claudio Hirujo, Rafael Ferna´ndez, Pedro Uren~a, Jose´ Luis Ravelo y Alejandro Jovine, durante la celebración del Torneo Almuerzo de Negocios. ( FUENTE EXTERNA )

El Torneo Almuerzo de Negocios celebró su cuarta edición en el exclusivo Punta Espada Golf Club, en Cap Cana, consolidándose como parada del Tour de Campeones, una plataforma que impulsa las relaciones comerciales a través del deporte y la camaradería.

En esta edición, el torneo estuvo dedicado Pedro Ureña, presidente de Petroquímicos Automotrices, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria y a sus aportes a los gremios empresariales e industriales del país.

Claudio Hirujo, en representación de Publicitaria Contacto, destacó el valor de este encuentro como espacio de conexión y fortalecimiento de la comunidad empresarial dominicana.

"Esta edición del torneo reafirma su carácter como una cita única en el país, diseñada para estrechar lazos comerciales, impulsar nuevos proyectos e incentivar inversiones, en un entorno que combina golf de clase mundial y networking empresarial de alto impacto", sostuvo.

Ganadores por categoría

La ceremonia de premiación contó con distinguidas personalidades, quienes entregaron los galardones en las diferentes categorías:

Categoría A: premiada por José Alberto Adam (Equifax) y Alexis Santana ( Punta Espada Golf Club ).

). Categoría B: premiada por Ysidro García, hijo.

Categoría C: premiada por Joaquín Zaglul (Publicitaria Contacto) y Claudio Emilio Hirujo (Lubricantes Amalie).

La competencia, organizada por Tournament Solutions, contó con el patrocinio principal de Mastercard Banreservas y Cap Cana Ciudad Destino, junto al respaldo de la Red ATM y un amplio portafolio de marcas de prestigio.

Los participantes recibieron un exclusivo kit de bienvenida cortesía de Mastercard Banreservas, Grupo Universal y otras marcas aliadas, que incluyó indumentaria y obsequios especiales. A lo largo del campo, los patrocinadores ofrecieron activaciones con experiencias de gastronomía, degustaciones y dinámicas de networking, que enriquecieron la jornada.

Otros patrocinadores fueron: Mastercard Banreservas y Cap Cana Ciudad Destino como Main Sponsors, junto a Red ATM, La Casita de Yeya, Grupo Universal, Equifax, Ron Barceló, Amalie, Newlink, GAC Motors y Humano Seguros.

Asimismo, Sparkling Ice, Compra Directa, GraboEstilo, Ducati, Johnsonville, Portal, Café Santo Domingo, La Estrofa, Petroantillana, Sued Fargesa, Air Century, Impecable Radio, Interpuntos Publicidad Vial, Café Montuno, Press Media Center, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/whatsapp-image-2025-09-05-at-25158-pm-1-51541bc5.jpeg Ysidro Garci´a, Juan Carlos Pichardo, Otto Guerrero, Alexis Santana, Rafael Ferna´ndez y Alejandro Jovine. (FUENTE EXTERNA)