Franklin Limardo, orador invitado a la décima conferencia de Gisef por el Mes de la Familia

El conferencista internacional y director general del movimiento Dominicana se Transforma, Franklin Limardo, será el orador invitado en la décima conferencia de la fundación Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia (Gisef), con motivo del Mes de la Familia.

Bajo el concepto Creciendo en valores, Limardo dictará la conferencia Raíces y alas: el arte de educar con amor e integridad, el próximo jueves 6 de noviembre, en el salón de Rollos de Casa San Pablo, a las 6:00 de la tarde.

El también consultor de empresas promete una gran experiencia de conocimiento y motivación, en busca de empoderar a las familias para construir un tejido social resiliente mediante valores transformadores.

"Cada familia es un universo de posibilidades donde el amor es el único lenguaje que no necesita traducción", refiere Franklin Limardo, quien durante su intervención abordará el papel de valores como la Integridad, cimiento familiar; las conexiones emocionales que encierra el compromiso, así como la adaptación que implica la Innovación y el esfuerzo de superación colectiva que representa la resiliencia.

Limardo, que acumula más de 28 años de experiencia en el área de crecimiento personal y organizacional, y es cofundador de la empresa Esfuérzate y Hazlo, cree que el cambio se logra a través del cambio de una persona a la vez.

Esta convicción se evidencia en uno de sus lemas: "No puedo cambiar todo el mundo, pero cambiaré todo el mundo que pueda, comenzando por el mío".

Autodefinido como esposo y padre que vive lo que enseña, lo cual describe como lo más difícil de su trabajo, el reconocido coach organizacional y de vida ha desarrollado un conjunto de programas presenciales y digitales, que ayudan a las personas a tener mejor relación de pareja, disciplina personal o una vida en bienestar.

Franklin Limardo, quien ha realizado más de 1,600 conferencias, es ingeniero electrónico de profesión y teólogo por elección. Está certificado como Practitioner Transformational, Life & Business Coach por la prestigiosa IAC y ha tenido disertaciones en Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Panamá, Aruba y Uruguay.

Yosarah Fernández, directora ejecutiva de Gisef, manifestó su entusiasmo por la participación de Franklin Limardo en la décima conferencia de esta asociación sin fines de lucro, que celebra este año su 20 aniversario de servicio a favor de la familia, con el lema "20 años creciendo en valores".

La conferencia cuenta con una contribución de 500 pesos, fondos que son destinados a los programas que desarrolla la institución: Familia Sana, Proyecto de Vida e Intrépidos.

