Johnnie Walker celebra la "Huella Boricua" que conquista al mundo

Puerto Rico, una isla vecina y hermana, conocida por su ritmo vibrante, su arte y su gente apasionada, deja su marca no solo en el Caribe, sino también en escenarios internacionales.

Esa misma esencia es la que Johnnie Walker busca resaltar con su más reciente iniciativa, "Huella Boricua", que rinde homenaje a la cultura boricua y al impacto global que ha generado recientemente.

De la mano de Jean Paul Polo, director creativo puertorriqueño, Johnnie Walker seleccionó tres talentos de la isla para representar su esencia.

Entre ellos está Nanette Mariela García, la diseñadora de todos los elementos representativos de la residencia; Roberto Bardecía, mixólogo y propietario de La Factoría, uno de los bares más emblemáticos del Viejo San Juan; y el propio Jean Paul, quien fue el ganador de varios premios Emmy y que trabajó para National Geographic Channel.

La esencia boricua

La campaña destaca cómo los sabores, el arte y las tradiciones de Puerto Rico trascienden fronteras, inspirando a quienes las descubren a conectarse con la isla desde una perspectiva auténtica y vibrante.

Diario Libre estuvo en Puerto Rico de la mano de Johnnie Walker, dónde pudo conversar con algunos de estos protagonistas, quienes detallaron el proceso creativo y su inspiración para realizar "Huella Boricua".

"Tuvimos la oportunidad de trabajar con un sinnúmero de elementos creativos, entre ellos el talento que tuvimos, Roberto y Nanette, que son dos personas en su industria que son líderes", dijo Jean Paul, director y creador del proyecto.

"Roberto cambiando la coctelería de Puerto Rico y exaltándola y llevándola a que la gente la pueda probar a nivel global, y Nanette que con sus ilustraciones está exaltando la iconografía puertorriqueña que nosotros hemos conocido por tantos y tantos y tantos años", agregó.

Más que un homenaje, la iniciativa de Johnnie Walker busca mostrar al mundo que la cultura puertorriqueña no es solo patrimonio de la isla, sino un faro de creatividad, resiliencia y sabor que inspira a todos los que la conocen.

"Keep Walking a lo Boricua es una invitación a progresar y a caminar a lo Boricua. En Dominicana tenemos Keep Walking a lo Dominicano, que es muy similar, pero la diferencia de ambas es que caminan diferente, se levantan y progresan de una forma diferente, culturalmente y con actitudes distintas", dijo a Diario Libre Gabriella Ameneiro, Brand Manager de premium Scotch para centro América y Caribe.

Con cada una de estas historias buscan recordar que la verdadera grandeza de Puerto Rico reside en su gente y en la capacidad de compartir su esencia con el mundo.

"Con Huellas Boricuas lo que intentamos hacer es poder traer la historia de personas boricuas que están dejando una huella en el mundo y que han dejado su país en alto", concluyó Ameneiro.

