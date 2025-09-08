Banco Caribe celebra graduación de su programa de pasantías de verano

El Banco Caribe realizó la graduación de su tradicional Programa de Pasantías de Verano, una iniciativa que por más de diez años ha brindado a jóvenes la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora de aprendizaje, crecimiento personal y acercamiento al mundo laboral.

Durante dos meses, los participantes formaron parte de la dinámica diaria de diferentes áreas del banco, al tiempo que cursaron el programa formativo "Desarrollando el líder que hay en mí", impartido por Dale Carnegie.

"Nos sentimos muy orgullosos de continuar esta tradición que conecta a las nuevas generaciones con la cultura de Banco Caribe, ofreciendo herramientas que aporten a su futuro académico y profesional, al tiempo que fomentamos valores de liderazgo, responsabilidad y servicio", expresó Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe.

Esta pasantía, que combina formación teórica y práctica, busca impulsar el desarrollo de competencias de liderazgo juvenil, motivando a los jóvenes a descubrir y fortalecer sus habilidades mientras conocen de cerca el trabajo que realizan sus padres en la institución.

Desde sus inicios, el programa se ha consolidado como una experiencia transformadora para cientos de jóvenes, con más de 400 participantes impactados en la última década. Además, se distingue por ser una pasantía remunerada, lo que refuerza el compromiso de Banco Caribe con la formación integral y la responsabilidad social.

"Con esta iniciativa, Banco Caribe reafirma su compromiso con la juventud y con la construcción de un mejor futuro a través de la educación, el liderazgo y el desarrollo de oportunidades", expresó Francesca Luna, vicepresidenta de Talento y Cultura de Banco Caribe.

Cierre especial

El programa concluyó con una actividad de cierre especial, en la que se celebró la dedicación y el esfuerzo de los pasantes, marcando un paso significativo en su crecimiento personal y profesional.

Con una red de 23 sucursales a nivel nacional, Banco Caribe se distingue por ofrecer una atención cercana y personalizada, enfocada en generar experiencias que fortalezcan la confianza y superen las expectativas de sus clientes.