El Catador presenta el vino Don Melchor 2021

Ramon Ernesto Morales, Benjamin Mitarakis y Giuseppe Bonarelli, durante la presentación de El Catador. ( FUENTE EXTERNA )

El Catador presentó a Don Melchor 2021, elegido "Vino del Año 2024" por la prestigiosa revista Wine Spectator, coronándolo como el mejor vino de su listado anual de los Top 100.

El lanzamiento formó parte del roadshow global "Don Melchor: Top of the World", que en esta edición incluyó a la República Dominicana en su ruta internacional para celebrar el histórico reconocimiento otorgado a la 35ª cosecha de este vino ícono de Viña Don Melchor, filial del grupo Concha y Toro.

El evento se celebró en el Museo Autozama Mercedes-Benz, en alianza con Autozama, reuniendo a coleccionistas, amantes del vino y destacadas personalidades del ámbito empresarial y cultural del país.

Wine Spectator evaluó más de 10,000 vinos de todo el mundo y destacó a Don Melchor 2021 como el número uno por su calidad, valor y la historia detrás de su origen en el terroir de Puente Alto, Chile.

Este reconocimiento reafirma a Don Melchor como un ícono de la vitivinicultura y uno de los grandes Cabernet Sauvignon a nivel global.

Para El Catador, este hito adquiere un significado especial: es el sexto año consecutivo en que vinos representados por la compañía en República Dominicana se ubican en el Top 10 de Wine Spectator, consolidando su papel como puerta de entrada de los vinos más prestigiosos del planeta al mercado dominicano.

Voces que celebran la distinción

"Es motivo de orgullo presentar en República Dominicana al vino número uno del mundo. Con Don Melchor 2021 celebramos no solo la grandeza de Chile y de este terroir único, sino también la oportunidad de acercar a nuestros clientes locales experiencias de clase mundial", destacó Giuseppe Bonarelli, Presidente de El Catador.

Enrique Tirado, director Técnico de Viña Don Melchor, agregó: "Cada cosecha de Don Melchor busca expresar la belleza del perfecto equilibrio del terroir de Puente Alto. Este reconocimiento llega a coronar más de tres décadas de trabajo constante y dedicado".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/gustavo-ariza-argentina-matos-servio-tulio-33513374.jpeg Gustavo Ariza, Argentina Matos y Servio Tulio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/jaime-leon-y-laura-asilis-9cc4ba55.jpeg Jaime León y Laura Asilis. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/jose-ariza-ginna-capano-victor-hermida-marco-franco-b6a373a5.jpeg Jose´ Ariza, Ginna Capano, Victor Hermida y Marco Franco. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/rene-isabel-bonetti-jose-miguel-bonetti-stefania-de-bonetti-c061ad97.jpeg Rene´ Isabel Bonetti, Jose´ Miguel Bonetti, Stefania de Bonetti (FUENTE EXTERNA)