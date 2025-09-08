CODAP juramenta su nueva directiva en Santiago

Amaurys Reyes, Zaida Mejía, Francy García y Joel Gonell en la juramentción del Codap. ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (CODAP) juramentó su nueva directiva en la filial de Santiago, correspondiente al período 2025-2027, presidida por Zaida Mejía, quien fue electa a unanimidad.

Como parte de la directiva del CODAP en Santiago, también fueron juramentados junto a Mejía, Jairo Ferreira, como vicepresidente; José Herrera, secretario general; y Omar Hernández, secretario de actas.

Asimismo, Julio Lora, como secretario de finanzas; Ruisa Mares, secretaria de prensa; Wali Vidal; secretario de organización; y Yanilsa Cruz, asesora. Junto a ellos, los vocales Percio Raúl, Víctor Valerio, Macho Fermín, Romy Laurentis y Belkis García.

El acto, encabezado por el artista Joel Gonell, presidente del CODAP, acompañado de Francy García y Amaurys Reyes, vicepresidenta y vocal, respectivamente, se realizó en la Alianza Cibaeña, donde los anfitriones compartieron de forma amena con los invitados y artistas plásticos del Cibao.

Gonell resaltó la importancia de poder contar con el entusiasmo, la entrega y profesionalidad de los integrantes de la filial de Santiago y el apoyo de los artistas del Cibao para crear un entorno que fomente la innovación, la creatividad y la inclusión en esta nueva etapa histórica del CODAP.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/directiva-codap-mg16701-a1780a76.jpg La directiva del Codap.

Mejía manifestó sentirse doblemente honrada de asumir la presidencia de esta institución, al ser la primera mujer en ocupar este cargo y al mismo tiempo formar parte un nuevo capítulo del CODAP en Santiago, indica una nota de prensa.

Promover la creatividad

"Hoy, más que nunca, junto al equipo que me acompaña, nos sentimos comprometidos en promover la creatividad, la innovación y la inclusión en nuestra institución. Queremos ser un espacio donde todos los artistas puedan expresarse libremente, encontrar oportunidades para crecer juntos, fortalecer nuestra comunidad artística, impulsar la cultura y llevar el arte de Santiago a nuevos niveles", puntualizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/codap-directiva-santiago-mg1607-d0d0d59e.jpg Amaurys Reyes, Zaida Mejía, Francy García y Joel Gonell. (FUENTE EXTERNA)

Zaida Mejía cuenta con una trayectoria en diversas disciplinas artísticas, como la pintura, escultura, dibujo, diseño gráfico, ballet folclórico y drama. Sus obras pictóricas han formado parte de múltiples exposiciones colectivas e individuales a nivel nacional e internacional. Actualmente, es la primera mujer presidenta de la filial del CODAP, en Santiago.