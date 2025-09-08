Macrotech celebra 28 años de innovación en salud integral

Macrotech consolida su presencia en República Dominicana, México y Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

Macrotech, empresa dominicana líder en servicios integrales para el sector salud, celebra su 28 aniversario reafirmando su compromiso con la innovación, la tecnología y el bienestar de los pacientes.

La empresa anuncia que consolida su presencia en República Dominicana, México y Puerto Rico, donde ha desarrollado proyectos de impacto, fortalecido alianzas y ampliado su portafolio.

"Desde nuestra fundación en 1997, hemos sido pioneras en servicios integrales de salud, ofreciendo soluciones centradas en el paciente y altos estándares de calidad. Este aniversario refleja no solo años de servicio, sino también un renovado compromiso con la excelencia, la confianza y la innovación continua", expresó Joaquín Toribio, CEO de Macrotech.

Además, impulsa la transformación digital en salud con su suite MADIH, que integra sistemas de gestión hospitalaria, plataformas de interoperabilidad y conectividad.

Con una trayectoria de más de 25 años, la compañía ha aportado en áreas como terapias renales crónicas y agudas, gestión de diabetes con tecnología avanzada, nutrición clínica con su central de mezclas Macromix®, infusión con nuevas soluciones, y cirugía avanzada con productos que apoyan las mejores prácticas médicas.

Macrotech cuenta con un equipo multidisciplinario, enfocado en diseñar soluciones a problemas de salud de alta complejidad, adaptadas a las necesidades de sus clientes, generando diferenciadores de alto valor que los convierten en un aliado estratégico del Sector Salud.