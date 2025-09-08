Popeyes abre quinto restaurante en Santiago De Los Caballeros

Alexandra Bodden, Isabel Turull, Domingo Bermúdez y Mauro Noriega, hicieron el corte de cinta de Popeyes. ( FUENTE EXTERNA )

La cadena de pollo frito Popeyes abrió las puertas de su quinto restaurante en República Dominicana. Esta nueva sucursal está ubicada en Ágora Santiago Center, en la avenida Salvador Estrella Sadhalá, Santiago De Los Caballeros.

La marca continuará su expansión en el país tras su apertura de las primeras ubicaciones en la avenida Winston Churchill, el centro comercial Sambil, la avenida Independencia y más recientemente en la avenida Pedro A. Rivera en La Vega.

Con esta nueva apertura, Popeyes consolida su presencia en el mercado dominicano y reafirma su compromiso de brindar experiencias únicas cargadas de sabor, tradición y hospitalidad; expresó Isabel Turull, CEO del Grupo Ágape.

Sabor característico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/foto-5-mike-alfonseca-y-joan-miranda-92a59951.jpg Mike Alfonseca y Joan Miranda. (FUENTE EXTERNA)

Durante la jornada inaugural, los asistentes pudieron disfrutar de momentos especiales y degustar el característico sabor de la marca, en un ambiente pensado para conectar con la cultura y el paladar local.

El emblemático pollo de Popeyes cumplió con lo prometido de poner a disposición de esta ciudad del Norte, su producto, marinado durante al menos 12 horas en una mezcla:

Especias cajún típicas de Luisiana.

típicas de Luisiana. Rebozado a mano.

Cocinado lentamente hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

Entre sus productos estrella, se encuentra el mundialmente reconocido Chicken Sándwich, que rompió el internet y lo revolucionó por su sabor incomparable.

La nueva sucursal ofrecerá servicio desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., de lunes a domingo.