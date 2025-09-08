Presentan la nueva KIA Tasman

Joan Abreu, Fernando Villanueva Sued, Saúl Cid, Al Vásquez y José Balbi, durante el lanzamiento de KIA Tasman ( FUENTE EXTERNA )

La marca de vehículo KIA presentó por primera vez en República Dominicana, la camioneta 4x4: la Tasman, de la mano de su representante exclusivo Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas.

El evento de lanzamiento fue una experiencia de aventura diseñada para el disfrute por aire, mar y tierra que se llevó a cabo en la majestuosidad de Cabo Rojo y Bahía de las Águilas, destacando así la belleza natural del sur profundo y su potencial como destino turístico emergente.

La Tasman es la nueva respuesta de KIA para los mercados más exigentes. Es una camioneta versátil, diseñada desde cero sobre una plataforma inédita para combinar la robustez del trabajo con el confort y el diseño moderno.

Ha sido probada en los terrenos más hostiles del mundo, desde los desiertos australianos hasta las dunas de los Emiratos Árabes Unidos y el desierto de Atacama en Chile.

Fue creada para adaptarse tanto a la rutina urbana como a las aventuras todoterreno, convirtiéndose en el vehículo ideal para quienes buscan funcionalidad, estilo y capacidad en un solo modelo.

Luis Alexis Ricart, Gerente de Marca de KIA en República Dominicana, expresó: "La Kia Tasman es el resultado de 50 años de experiencia de la marca con vehículos militares. Este modelo es la primera pick-up de KIA y se ha diseñado durante cuatro años en Corea para ofrecer un rendimiento superior.

Ambas versiones, la Sport y la X-Line, cuentan con un motor 2.2 turbo diésel, 207 caballos de fuerza, destacando por su capacidad de carga y remolque, además de ser más amplias que sus competidores directos. La versión X-Line, en particular, ofrece características de seguridad e interior más avanzadas".

Orgullo por la dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/la-nueva-kia-tasman-ya-esta-disponible-en-todos-los-showrooms-de-grupo-viamar-y-red-de-dealers-autorizados-de-la-geografia-nacional-b662e0e3.jpeg La nueva KIA Tasman ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y Red de Dealers Autorizados de la geografía nacional. (FUENTE EXTERNA)

La elección de Cabo Rojo para este lanzamiento resalta su creciente importancia como destino turístico, un proyecto que busca potenciar el desarrollo de Pedernales y dinamizar la economía de la región.

Al llevar el evento a este emblemático rincón del país, KIA y Grupo Viamar no solo presentaron un vehículo, sino que también contribuyeron a visibilizar y promover el turismo interno.

Esta actividad no solo genera un impacto económico directo en las comunidades locales, sino que también fortalece el orgullo por la dominicanidad y su riqueza natural.

La nueva KIA Tasman ya está disponible en todos los showrooms de Grupo Viamar y Red de Dealers Autorizados de la geografía nacional.