Casa de Campo anuncia la tercera edición del Food and Wine Festival

Casa de Campo Resort & Villas anunció el regreso de su esperado Food and Wine Festival, presentado por American Express.

En su tercera edición, el festival se celebrará los días 10 y 11 de octubre, y contará con una selección de reconocidos embajadores culinarios tanto de República Dominicana como del resto del mundo, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la gastronomía y el buen vino.

Los asistentes tendrán la oportunidad única de degustar creaciones de algunos de los chefs más célebres a nivel internacional, incluyendo a Hubert Keller, Scott Conant y la chef Tita.

Este año se suma una incorporación muy especial: el reconocido chef y restaurador Michael Mina, quien aportará su innovadora visión culinaria al festival. Juntos, estos maestros de la cocina presentarán platos exclusivos a través de una serie de eventos especiales en todo el resort.

"Nos sentimos orgullosos de continuar con esta tradición que celebra la excelencia culinaria y la riqueza cultural de la República Dominicana", expresó Jason Kycek, vicepresidente de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo Resort & Villas y creador del festival.

"Este año será aún más especial con la llegada del Chef Michael Mina. Presentamos un elenco culinario de primer nivel que resalta los sabores globales y las influencias locales, brindando experiencias memorables que nuestros visitantes atesorarán por siempre".

Las festividades comenzarán el viernes 10 de octubre, de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Marina Riverside Center, donde los invitados podrán disfrutar de una cuidada selección de platos preparados por los chefs invitados, acompañados de vinos, cócteles y destilados premium.

La celebración continuará el sábado 11 de octubre, atrayendo a cientos de entusiastas de la gastronomía para disfrutar de la cocina de clase mundial y conectarse personalmente con los chefs.

La chef Tita Páez, chef ejecutiva del reconocido restaurante Aguají, sigue siendo una figura central del festival.

Reconocida por su innovación culinaria y su impacto social a través de la Fundación Ima, la chef Tita continúa posicionando la cocina dominicana en el escenario internacional. Este año, presentará un plato exclusivo que resalta los vibrantes sabores del país.

"Dinner Under the Stars"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/chef-michael-mina-78b460a4.jpg Chef Michael Mina. (FUENTE EXTERNA)

Tras el evento en la Marina, los asistentes disfrutarán de la esperada cena Dinner Under the Stars en Minitas Beach Club, donde los chefs Michael Mina, Hubert Keller, Scott Conant y la chef Tita se unirán para ofrecer una experiencia culinaria extraordinaria frente al mar, bajo el cielo estrellado.

Como parte de la colaboración continua con Invited Clubs, el Food and Wine Festival también incluirá demostraciones culinarias en vivo, degustaciones exclusivas y maridajes dirigidos por expertos, brindando a los invitados la oportunidad de aprender de los mejores chefs mientras disfrutan de los impresionantes paisajes del resort.

Una vez más, el festival será conducido por Raúl de Molina, la carismática personalidad de la televisión y copresentador del programa El Gordo y La Flaca de Univisión.

Esta edición será aún más especial, ya que Univisión y El Gordo y La Flaca transmitirán en vivo desde Casa de Campo durante todo el fin de semana, llevando la emoción y el sabor del festival a millones de televidentes en Estados Unidos y América Latina.

Chefs invitados

Hubert Keller : Renombrado chef francés y restaurador, conocido por su excelencia culinaria en Fleur de Lys y Burger Bar en Las Vegas.

: Renombrado chef francés y restaurador, conocido por su en y en Las Vegas. Scott Conant : Chef galardonado con más de 35 años de experiencia, reconocido por su cocina sofisticada y sus frecuentes apariciones en medios gastronómicos.

: Chef galardonado con más de 35 años de experiencia, reconocido por su y sus frecuentes gastronómicos. Chef Tita Páez : Chef ejecutiva de Aguají, reconocida por su enfoque innovador de la cocina dominicana y su labor social a través de la Fundación Ima . Su restaurante honra y revive tradiciones culinarias taínas.

: Chef ejecutiva de Aguají, reconocida por su enfoque innovador de la cocina dominicana y su labor social a través de la . Su restaurante honra y revive tradiciones culinarias taínas. Michael Mina: Celebrado restaurador y chef. Su grupo Mina ha recibido numerosos premios por sus conceptos innovadores y experiencias gastronómicas de primer nivel.

Los boletos están disponibles en Uepa Tickets y en los puntos de venta de Casa de Campo, 125 dólares y 8,000; ambos montos incluyen cargos y servicios.

Te puede interesar La chef Tita se une al "Food and Wine Festival" en Casa de Campo