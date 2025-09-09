La Bodega realiza experiencia multisensorial "Orin Swift maridaje de sonidos"

Verema 23 se transformó en el escenario de la experiencia multisensorial "Orin Swift maridaje de sonidos", una velada donde el vino y la música se entrelazaron para despertar todos los sentidos.

La reconocida bodega californiana Orin Swift, famosa por sus etiquetas provocadoras y mezclas audaces, presentó durante este encuentro una selección de cinco vinos que desafiaron lo convencional y celebran la creatividad en cada sorbo junto a clientes e invitados, igualmente curados, personalidades del mundo de la creatividad y el arte:

Mannequin – Chardonnay . Un blanco voluptuoso y complejo, con notas de frutas tropicales , vainilla y mantequilla. Su textura cremosa y final persistente lo convierten en una entrada elegante y provocadora.

. Un y complejo, con notas de , vainilla y mantequilla. Su textura cremosa y final persistente lo convierten en una entrada elegante y provocadora. Abstract – Red Blend . Una mezcla intensa de uvas tintas que ofrece aromas de cereza negra , frambuesa y especias dulces. Su perfil es seductor, con cuerpo medio y taninos suaves que envuelven el paladar.

. Una de uvas tintas que ofrece , frambuesa y especias dulces. Su perfil es seductor, con cuerpo medio y taninos suaves que envuelven el paladar. Machete – Red Blend . Audaz y poderoso, este blend tinto destaca por su concentración y profundidad. Notas de mora, chocolate amargo y cuero se combinan con una estructura robusta y final largo.

. Audaz y poderoso, este blend tinto destaca por su concentración y profundidad. Notas de mora, chocolate amargo y cuero se combinan con una estructura robusta y final largo. 8 Years in the Desert – Zinfandel . Una oda a la resiliencia, este Zinfandel es exuberante y expresivo. Frutas rojas maduras, regaliz y un toque de pimienta negra se funden en una experiencia intensa y envolvente.

. Una oda a la resiliencia, este Zinfandel es exuberante y expresivo. Frutas rojas maduras, regaliz y un toque de pimienta negra se funden en una experiencia intensa y envolvente. Papillon – Bordeaux Blend. Inspirado en los grandes vinos de Burdeos, este blend ofrece elegancia y carácter. Aromas de casis, cedro y grafito, con taninos firmes y un equilibrio impecable.

Ana Camila Marrero, gerente de la marca Orin Swift para La Bodega de Manuel González Cuesta, dio las palabras de bienvenida a los invitados, explicando la dinámica de la cata.

"Cada etiqueta ha sido maridada con una atmósfera sonora cuidadosamente curada por los talentos Miguel Yarull, músico y escritor, y Tomás Álvarez, productor de música y miembro de la banda Toque Profundo, quienes eligieron canciones para maridar, acompañar y elevar cada copa, convirtiendo la cata en una travesía artística".

Degustación

Para culminar la experiencia, la sorpresa de la noche para los asistentes fue degustar Orin Swift Mercury Head —Cabernet Sauvignon—, vino insignia de Orin Swift, elaborado con uvas de viñedos selectos de Napa Valley.

Profundo, elegante y complejo, con notas de grosella negra, tabaco, especias y taninos refinados. Su distintiva moneda de mercurio en la botella lo convierte en una pieza de colección.

Orin Swift no es solo vino: es una declaración estética, una filosofía que une lo enológico con lo visual y lo emocional. Desde su icónica etiqueta Machete hasta sus mezclas intensas como Papillon o 8 Years in the Desert, cada creación de la bodega invita a vivir el vino como una experiencia sensorial completa.

