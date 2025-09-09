Llega a RD Dabalash, sérum para el crecimiento de pestañas y cejas

Ruth Ocumarez, Kiset Madera y Melissa López, durante el lanzamiento de Dabalash. ( FUENTE EXTERNA )

Con unas pestañas extra largas y unas cejas bien pobladas y definidas, no hay maquillaje que compita. Para quienes aman verse natural y potenciar esta importante área del rostro, llega a República Dominicana Dabalash.

Este producto es un Sérum fortalecedor que promete resultados visibles en semanas, estimulando el crecimiento natural del vello desde la raíz, sin irritar la piel ni los ojos.

Sus características lo convierten en un verdadero aliado de la belleza:

Es un gel transparente

No tiene olor ni color

Está diseñado para usarse una vez al día en pestañas, cejas o barba

en pestañas, cejas o barba Se aplica en la base del vello como si fuera un delineador (en el caso de las pestañas) o directamente sobre la piel en movimientos circulares (para cejas y barba).

En cuestión de minutos, el producto se absorbe

Nutre el folículo piloso

Desbloquea los poros tapados por maquillaje o contaminación.

Según Torres, entre la tercera y sexta semana de uso continuo ya se observan resultados notables: vello más fuerte, más largo y más tupido.

Una fórmula patentada

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/karina-fabian-y-sabrina-nunez-95a1a71b.jpeg Karina Fabian y Sabrina Núñez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/stephanie-payans-rocpio-rivera--leinnys-aziza-ae36db04.jpeg Stephanie Payans, Rocío Rivera y Leinnys Aziza (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/katouska-licairac-y-gabriela-melo-90510144.jpeg Katouska Licairac y Gabriela Melo. (FUENTE EXTERNA)

Dabalash no es un cosmético más. Es una fórmula patentada, sin parabenos, sales ni prostaglandinas directas, ingredientes comúnmente relacionados con irritaciones o efectos secundarios, asegura una nota de prensa.

Además, cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la seguridad de sus componentes, incluso en zonas tan sensibles como el contorno de los ojos.

Llega a República Dominicana donde tiene seguro un mercado para la mujer dominicana que desea conservar sus cejas y pestañas en su estado natural y sanas con resultados visibles, ingredientes seguros y una historia inspiradora, Dabalash se posiciona como una solución confiable para quienes desean potenciar su belleza natural sin comprometer su salud.