Las doctoras Estrella Martínez y Gisselle Escaño inauguran el centro Neovita

Las doctoras Estrella Martínez y Gisselle Escaño, creadoras de Neovita. ( FUENTE EXTERNA )

Las doctoras Gisselle Escaño y Estrella Martínez crearon el nuevo centro Neovita, que abrió sus puertas en Blue Mall Punta Cana para ofrecer salud física, clínica y estado emocional, complementado con tratamientos antiaging y de medicina estética no invasiva de última generación.

"La apertura de Neovita representa un sueño hecho realidad: ofrecer en un solo lugar todo lo que nuestros pacientes necesitan para verse y sentirse mejor, con tratamientos respaldados por ciencia y excelencia médica", afirmó la Dra. Gisselle Escaño.

Por su parte, la Dra. Estrella Martínez destacó: "Queremos que cada persona que cruce nuestras puertas viva una experiencia única, donde la salud, la estética y el bienestar se integren en armonía para transformar su estilo de vida".

Su ubicación estratégica lo convierte en un espacio ideal no solo para los residentes locales, sino también para el creciente número de visitantes internacionales que buscan experiencias de turismo de salud y bienestar, integrando tratamientos médicos, estéticos y de relajación de primer nivel como parte de su viaje.

Una propuesta diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/5-neovita-183b0da9.jpg Tratamientos exclusivos y tecnologías. (FUENTE EXTERNA)

Neovita se diferencia por la unión de diversas especialidades médicas en un mismo espacio. El centro cuenta con expertos en:

Nutrición infantil

Nutrición deportiva

Psico-nutrición

Obesidad

Medicina estética antiaging

Longevidad

Dermatología

Endocrinología

Fertilidad

Rejuvenecimiento vaginal

Gracias a esta visión interdisciplinaria, los pacientes reciben una atención profunda que garantiza resultados duraderos y transformadores.

El centro ofrece además tratamientos exclusivos y tecnologías que solo están disponibles en Neovita. Entre ellas se destacan la radiofrecuencia microagujada Matrix Pro de Candela y un avanzado Scan 3D que permite diagnósticos más precisos.

A esto se suman innovaciones como sueroterapia especializada en Glow, Detox y Antiaging, terapias de longevidad intramuscular como NAD y Fat Burner, y test epigenéticos que identifican deficiencias de vitaminas o minerales, entre otros factores clave de la salud integral.

Para complementar la experiencia, Neovita incorpora un spa con rituales faciales y corporales, así como una amplia gama de masajes diseñados para equilibrar cuerpo y mente. Su aparatología incluye además equipos de última generación como Venus Legacy, Hidroage, Geneo X e Inbody, garantizando tratamientos efectivos y personalizados con respaldo científico.

En Neovita la excelencia médica y la seguridad en cada procedimiento están garantizadas por un equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia, que cumplen con todos los requisitos a nivel profesional y se mantienen en constante actualización a través de congresos y entrenamientos médicos dentro y fuera del país.

Este primer centro marca el inicio de un proyecto que busca posicionarse como referente del bienestar integral en la República Dominicana.

Con tecnologías exclusivas, tratamientos de vanguardia e innovación basada en inteligencia artificial, Neovita se proyecta como un espacio pionero en el turismo de salud y bienestar, ofreciendo a cada paciente mucho más que tratamientos estéticos: una verdadera transformación de vida.