Wendy´s lanza una propuesta que invita a vivir a lo "Biggie"

Osiris Pimentel, Mitchel Aguilera, Lakshmi Toledano, Fred Imbert, Etienne Sánchez y Ariel Sanchez, durante el lanzamiento de Wendy´s. ( SAMIL MATEO )

"Vivir a lo "Biggie" es aprovechar cada instante con autenticidad y sin miedo a ser diferentes, porque la vida está hecha de esos momentos. No siempre tienen que ser grandes ocasiones. Muchas veces, lo extraordinario está en lo cotidiano. Hay un momento muy especial".

Este es el mensaje que trae lo nuevo de Wendy´s con su nueva plataforma que trae consigo tres Biggie Bags diseñados para cada ocasión.

Para su lanzamiento, se llevó a cabo un encuentro lleno de energía, en la que los invitados participaron con todos los sentidos esta experiencia singular.

Combos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/09092025lanzamiento-de-la-nueva-plataforma-de-wendys---samil-mateo-dominici23-cedec2d4.jpg Biggie Bag Premium (SAMIL MATEO)

Lakshmi Toledano, Gerente de Marca de Wendy´s, dio reveló los detalles de la nueva propuesta, que incluye:

Biggie Bag Classic: El balance ideal entre sabor y tamaño. Incluye una Dave´s Single, 4 piezas de nuggets, papas y refresco mediano. Una opción que nunca falla y, por algo, es la clásica

Biggie Bag Jr: Perfecta para cuando quieres algo rico y práctico . Con una Jr. Bacon Cheeseburger, 4 piezas de nuggets, papas y refresco pequeño. Ideal para un break del día o una salida rápida sin complicarse.

Perfecta para cuando quieres algo . Con una Jr. Bacon Cheeseburger, 4 piezas de nuggets, papas y refresco pequeño. Ideal para un break del día o una sin complicarse. Biggie Bag Premium: Para los que quieren ir a lo grande, sin escatimar en sabor y variedad. Con la icónica Baconator o la Asiago Ranch, 4 piezas de nuggets, papas y refresco mediano. Un combo completo que convierte cualquier momento en especial.

Destacó que estos combos buscan construir una experiencia que se adapta a todo el mundo: desde quienes buscan practicidad y sabor, hasta los que quieren una experiencia más indulgente y abundante.