La Fundación Cultural Verónica Sención/Fundaver deja inaugurada exposición

Amarilys Durán, Verónica Sención, Mildred Canahuate y Olga de los Santos, durante la inauguración de la exposición de la Fundación Cultural Verónica Sención/Fundaver. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Cultural Verónica Sención/Fundaver, Inc., dejó inaugurada la exposición colectiva de artistas plásticos dominicanos "Arte con Propósito" Pro-recaudación de fondos para el programa de educación Integral, dirigido a jóvenes estudiantes de término del Bachillerato, activos en el sistema de educación media, tanto en el sector público como privado.

La Fundación Cultural Verónica Sención (Fundaver), a través de sus programas educativos, abraza esta verdad y la convierte en acción. Entiende que formar mejores sociedades empieza en las aulas, en la palabra alentadora, en la oportunidad que se brinda, en la puerta que se abre para que una vida cambie.

Sención resaltó que este proyecto fue iniciado a principios del presente año, contó con el apoyo institucional de la Universidad del Caribe (Unicaribe), y la Academia Militar del Caribe, qué en su primera edición se formaron y graduaron a cuarenta estudiantes.

Expresó aspiran a ofrecer al público una exposición colectiva artísticamente representativa, sobria y con un nivel de calidad que estimule a la comunidad de coleccionistas, tanto individuales como corporativos del país.

Además de adquirir las obras de esta muestra que más que una exposición: es un acto de amor compartido. Cada obra aquí reunida es un testimonio de que el talento, cuando se une a la generosidad, puede mover montañas y escribir un mañana más humano.

La gestora cultural Verónica Sención expresó su agradecimiento a los connotados artistas dominicanos y extranjeros que generosamente han puesto su arte al servicio de esta iniciativa educativa y cultural, catalogándolos de faros, que con su sensibilidad y su capacidad de:

Transformar lo invisible en visible

Iluminan caminos

Despiertan conciencias

Nos recuerdan que las artes pueden ser un canal de resistencia y esperanza.

Cada trazo, cada color y cada forma son semillas que, al caer en tierra fértil, germinan en empatía, compromiso y sueños colectivos.

Los artistas participantes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/whatsapp-image-2025-09-10-at-73458-am-3ff6e2ce.jpeg Al centro Verónica Sencion y Mildred Canahuate junto a parte de los artistas que participan en la exposición colectiva. (FUENTE EXTERNA)

En esta iniciativa participan: Alejandro Asencio, Amaya Salazar, Antonio Guadalupe, Aquiles Azar, Benjamín Cruz, Daniel Sanseviero, Dionisio Blanco, Eduardo Rodríguez, Elsa Núñez, Freddy Javier, Hilario Olivo, Genaro Reyes (Cayuco), Inés Tolentino y Iris Pérez.

Joel Gonell, José Cestero, José Pelletier, Judith Mora, Junior Reyes Ocre, Luz Severino, Manuel Nina Cisneros, Marcelo Ferder, Marcia Guerrero, Pilar Asmar, Rafael de Lemos, Ramón Oviedo, Ricardo Toribio, Ricardo Wagner, Sacha Tebó, Sexfraín Linares, Silvano Lora, Willy Pérez y Wilson Abreu.