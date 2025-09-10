Johnnie Walker presenta Black Ruby en "Days to Shine"

Pamela Sued durante el lanzamiento de Black Ruby de Johnnie Walker. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche marcada por la elegancia y el brillo único de cada mujer, Johnnie Walker presentó oficialmente en República Dominicana su más reciente creación: Johnnie Walker Black Ruby, una vibrante mezcla que revela el lado más dulce y sofisticado del icónico blended Scotch whisky Johnnie Walker Black Label.

El lanzamiento se realizó en Pink Night, un exclusivo evento privado realizado en la apertura de Days to Shine, celebrada el pasado jueves 4 de septiembre en el hotel El Embajador.

Johnnie Walker Black Ruby resalta por su perfil indulgente, con notas frutales, suaves y dulces que mantienen el característico toque ahumado del portafolio de Black Label, ofreciendo una experiencia que invita a redescubrir el whisky desde una perspectiva innovadora y elegante, y abre nuevas posibilidades para la coctelería creativa.

Para lograr este resultado distintivo, la Master Blender Emma Walker utilizó barricas de vino y bourbon que le permitieron crear esa dulzura característica que define a este exclusivo whisky.

Esta edición especial nace como un homenaje al poder de brillar con autenticidad y a la determinación que caracteriza a cada paso de quienes eligen caminar con orgullo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-4-5d2c64d8.jpg Johnnie Walker Black Ruby. (FUENTE EXTERNA)

La celebración de Pink Night se convirtió en el escenario perfecto para introducir esta edición insignia, en sintonía con la esencia de Days to Shine, un espacio creado para reconocer la fuerza y la inspiración que cada mujer aporta con su historia y su camino.

El brillo que iluminó este lanzamiento inició con una invitación personalizada para cuatro mujeres influyentes que caminan con propósito: Sophia Sanabria, comunicadora de moda; Pamela Sued, comunicadora, presentadora y productora ejecutiva; Rosa Lía Mejía, chef y productora gastronómica; y Lía Montas, diseñadora de interiores.

Esta exclusiva invitación consistió en una joya de Swarovski, en color rubí, y en una misteriosa convocatoria a un "getting ready" de Johnnie Walker.

En la tarde del Pink Night, estas cuatro embajadoras fueron recibidas en una suite ambientada con el universo de Black Ruby, donde reconocidas maquillistas y estilistas, como De la Oz Group y Elvira Sepúlveda, se encargaron de elevar sus looks.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-1-8c2b8a3d.jpg Rosa Lía Mejía. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-2-3b45bf96.jpg Sophia Sanabria. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-3-87293b48.jpg Lía Montás. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-5-b91fe6ae.jpg Giovana Valezka de Stassi y Saverio Stassi. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-6-0a23874b.jpg Mayi Suárez y Angie Velázquez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/10/johnnie-7-da95e577.jpg Jasmin Abu Naba'a y Priscilla Nicolas Brugal. (FUENTE EXTERNA)

Durante este ritual de preparación, tuvieron la oportunidad de degustar Johnnie Walker Black Ruby en cócteles exclusivos como el Ruby Spritz y el Ruby Ramble, así como disfrutarlo puro en un sofisticado ritual de sabor que combinó un sorbo de Black Ruby con una barra de chocolate artesanal de Kah Kow al 55 % con frutos rojos y nueces, diseñada especialmente para intensificar sus notas dulces.

Una vez con maquillaje y peinado listos, las cuatro mujeres fueron vestidas por la reconocida diseñadora dominicana Maylé Vásquez, quien creó atuendos que capturaron los colores distintivos de Johnnie Walker Black Ruby, transformándolas en verdaderas protagonistas de la noche.

El momento culminante llegó con la Ruby Carpet, la alfombra que constituía la entrada al evento de lanzamiento y al corte de cinta que daba inicio a la séptima edición de Days to Shine, la cual se detuvo para que los cuatro rubíes de la noche fueran el foco de atención.

Allí acapararon todas las miradas en un momento de brillo y admiración pensado exclusivamente para ellas, antes de integrarse a la celebración de lanzamiento.

Con el lanzamiento de Black Ruby, Johnnie Walker reafirma su compromiso con la innovación y con brindar a los consumidores experiencias únicas, que ponen en alto el arte del whisky como el disfrute de la mixología moderna.

