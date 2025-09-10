Nestlé lanza nuevo sabor de Coffee Matte inspirado en la tradición dominicana

La marca de cremas para café de Nestlé, Coffee Matte, presenta su nueva variante canela y nuez moscada, dos especias representativas de la identidad cultural dominicana.

Este nuevo sabor combina la suavidad y cremosidad característica de Coffee Matte con el cálido aroma de dos ingredientes emblemáticos de la cocina criolla, ofreciendo una experiencia sensorial única que conecta con nuestras raíces y costumbres.

"Nuestro objetivo es resaltar esa conexión emocional que los dominicanos tenemos con el café, un hábito que forma parte de nuestro día a día. Este nuevo sabor refleja orgullo y tradición dominicana, además de potenciar el valor de lo hecho en RD", expresó Jessica Alcalá, directora de los Negocios de Alimentos y Bebidas de Nestlé Región Caribe Latino.

Esencia dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/dsc3243-6d5c611a.jpg Los invitados disfrutaron de las novedades. (FUENTE EXTERNA)

Más que una crema para café, esta nueva variedad celebra el ritual del cafecito que une generaciones. En cada sorbo, los consumidores podrán disfrutar de un toque reconfortante y especiado que evoca los momentos más cálidos del hogar dominicano.

Además de su sabor auténtico, este producto es 100% elaborado en la República Dominicana, en la fábrica de lácteos Nestlé en San Francisco de Macorís. Coffe Matte cuenta con el Sello "Hecho en República Dominicana", una distinción que reconoce los productos fabricados localmente y promueve la competitividad y el orgullo por la manufactura nacional.

"Esta innovación marca un hito en el mercado local, posicionando a Coffee Matte como la única marca de cremas para café con un sabor dominicano, y fortaleciendo nuestra apuesta por ofrecer productos diferenciadores, con altos estándares de calidad e innovación", agregó Alcalá.

El nuevo Coffee Matte Canela y Nuez Moscada ya está disponible en:

Hipermercados Olé

Grupo Ramos

Supermercados de CCN (Jumbo y Nacional).