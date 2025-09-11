Jacqueline Viteri presenta "Modales a la carta", una guía práctica de etiqueta para la vida cotidiana

De izquierda a derecha, Yaira Cassó, Emmanuel Esquea, Jacqueline Viteri y Maribel Lazala durante la presentación del libro "Modales a la carta" en la sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional. ( SUMINISTRADA )

La escritora y conferencista Jacqueline Viteri presentó en la sala Aída Bonnelly de Díaz del Teatro Nacional su más reciente obra, Modales a la carta, un libro que invita a repensar la experiencia en los restaurantes, tanto para los comensales como para el personal de servicio.

En esta publicación, Viteri reúne anécdotas vividas en distintos países y más de 500 recomendaciones sobre etiqueta, aplicables a espacios que van desde los restaurantes más formales hasta los más informales.

La autora explica que la inspiración surgió de los talleres impartidos a camareros, quienes compartieron cómo se sienten cuando el trato de los clientes no es respetuoso. Por ello, el libro plantea la experiencia gastronómica como un intercambio de cortesía y respeto en ambas direcciones.

Una guía práctica para todos

Modales a la carta no es solo un manual de buenos modales; es también una herramienta útil para comensales, camareros, gerentes y todo el personal que hace posible una experiencia memorable en la mesa.

En sus páginas se desarrollan temas como el manejo adecuado de la propina, la etiqueta según el tipo de restaurante, las recomendaciones para resolver situaciones inesperadas o enfrentar alimentos complicados, así como el trato que debe darse al personal de servicio y las pautas para asistir con niños.

También incluye descripciones de platos y bebidas frecuentes en los menús, junto a sugerencias dirigidas a los propios restaurantes.

Con un lenguaje cercano, anécdotas reales y consejos prácticos, la autora propone convertir cada salida a comer en un momento agradable para todos.

El lanzamiento

El acto de presentación contó con la participación de la escritora y periodista Maribel Lazala, prologuista del libro, y de la periodista Yaira Cassó, quien condujo el conversatorio. Sus aportes dieron un matiz especial al encuentro.

Modales a la carta es la segunda publicación de Viteri, después del éxito de De la universidad a la oficina, obra dedicada a la etiqueta corporativa.

Sobre la autora

Jacqueline Viteri es conferencista , escritora y coach corporativa. Fundadora y presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de Etiqueta y Protocolo (Adopep), es además académica correspondiente de la Academia Internacional de Ceremonial y Protocolo (AICP, Brasil) y directora de la Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri en Santo Domingo.

es , y coach corporativa. Fundadora y presidenta de la Asociación Dominicana de Profesionales de y (Adopep), es además académica correspondiente de la Academia Internacional de Ceremonial y (AICP, Brasil) y directora de la Escuela de en Santo Domingo. Posee formación en Derecho (Ute) y en Arte Publicitario (Unapec), una maestría en Periodismo y Medios de Comunicación por la Universidad Internacional de la Florida (Fiu) y estudios especializados en protocolo y etiqueta en instituciones de República Dominicana, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.