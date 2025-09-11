×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Drija
Drija

Drija celebra un evento de cocina exclusivo

Los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria única y divertida

    Expandir imagen
    Drija celebra un evento de cocina exclusivo
    Joel Rodríguez, Jennifer Vidal, Eduardo Ferreira y Jussiel Rosendo, durante el evento de Drija. (FUENTE EXTERNA)

    Ejecutivos de la  marca de electrodomésticos empotrables, "Drija, Cuisine By Electrodom" realizaron el evento "Renueva tu Cocina: Cooking on Cheers",  en el que se vivió una experiencia culinaria única junto a la chef Heidy Laura Luna y la conducción especial de Karina Fabián. 

    La actividad tuvo lugar en la sucursal de Cuisine de la avenida 27 de Febrero, donde se mostró la calidad y versatilidad de los productos exhibidos. 

    Una experiencia divertida

    Expandir imagen
    Infografía
    Asistentes felices en el Cooking on Cheers de DRIJA, Cuisine By Electrodom (FUENTE EXTERNA)

    Los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria única y divertida, con degustaciones de platos como: Parmentier con finas hierbas, lomo de cerdo en salsa de hongos, ensalada momory y Yoguen frouz  preparados, por  la chef, la cual  compartió sus secretos y técnicas para crear recetas innovadoras y deliciosas utilizando los productos de la marca. 

    Eduardo Ferreira, gerente en República Dominicana, puntualizó que Drija, Cuisine By Electrodom es la marca líder en electrodomésticos y número uno en venta en Electrodomésticos empotrables en República Dominicana, y la cual ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para la cocina moderna. Con una amplia gama de productos que incluyen:

    • hornos
    • estufas
    • extractores

    Durante la actividad se destacó el diseño elegante y moderno, de los productos, los cuales, gracias a su practicidad,  pueden integrarse perfectamente en cualquier cocina, ofreciendo un estilo y una funcionalidad, sin que en ello resulte sacrificada la elegancia y la frescura de un área tan importante en el hogar.

    Además cuenta con la última tecnología para ofrecer resultados de cocción perfectos y una mayor eficiencia energética. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Mariolys Brito e Yahaira Vidal. (FUENTE EXTERNA)
    TEMAS -
    • Drija

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.