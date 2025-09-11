Drija celebra un evento de cocina exclusivo

Joel Rodríguez, Jennifer Vidal, Eduardo Ferreira y Jussiel Rosendo, durante el evento de Drija. ( FUENTE EXTERNA )

Ejecutivos de la marca de electrodomésticos empotrables, "Drija, Cuisine By Electrodom" realizaron el evento "Renueva tu Cocina: Cooking on Cheers", en el que se vivió una experiencia culinaria única junto a la chef Heidy Laura Luna y la conducción especial de Karina Fabián.

La actividad tuvo lugar en la sucursal de Cuisine de la avenida 27 de Febrero, donde se mostró la calidad y versatilidad de los productos exhibidos.

Una experiencia divertida

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/foto-15-asistentes--felices-en-el-cooking-on-cheers-de-drija-cuisine-by-electrodom-831c1d1c.jpg Asistentes felices en el Cooking on Cheers de DRIJA, Cuisine By Electrodom (FUENTE EXTERNA)

Los asistentes disfrutaron de una experiencia culinaria única y divertida, con degustaciones de platos como: Parmentier con finas hierbas, lomo de cerdo en salsa de hongos, ensalada momory y Yoguen frouz preparados, por la chef, la cual compartió sus secretos y técnicas para crear recetas innovadoras y deliciosas utilizando los productos de la marca.

Eduardo Ferreira, gerente en República Dominicana, puntualizó que Drija, Cuisine By Electrodom es la marca líder en electrodomésticos y número uno en venta en Electrodomésticos empotrables en República Dominicana, y la cual ofrece soluciones innovadoras y de alta calidad para la cocina moderna. Con una amplia gama de productos que incluyen:

hornos

estufas

extractores

Durante la actividad se destacó el diseño elegante y moderno, de los productos, los cuales, gracias a su practicidad, pueden integrarse perfectamente en cualquier cocina, ofreciendo un estilo y una funcionalidad, sin que en ello resulte sacrificada la elegancia y la frescura de un área tan importante en el hogar.

Además cuenta con la última tecnología para ofrecer resultados de cocción perfectos y una mayor eficiencia energética.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/foto-5-mariolys-brito-e-yahaira-vidal-1d885fbb.jpg Mariolys Brito e Yahaira Vidal. (FUENTE EXTERNA)