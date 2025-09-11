Futuro ARS celebra encuentro con líderes de gestión humana

Ninibeth Marín Eduviges Cruz Leyda Rivera Francesco Fino Mayerlin Núñez y Luis Giacometti, durante el encuentro de Futuro ARS. ( FUENTE EXTERNA )

Futuro ARS llevó a cabo un evento que reunió a más de 300 gerentes y directores de recursos humanos de las principales empresas del país, en el marco de la conmemoración de su 35 aniversario.

El encuentro, realizado en El Embajador, se convirtió en un espacio de reconocimiento, conexión y reflexión sobre el papel esencial que desempeñan los profesionales de gestión humana en el desarrollo de las organizaciones y la sociedad.

La velada contó con momentos entretenidos como la presentación del humorista Juan Carlos Pichardo, que aportó alegría, bienestar y entretenimiento a la jornada.

Más allá de la celebración, el evento tuvo un claro enfoque: reconocer el liderazgo y la entrega de quienes, día a día, impulsan el talento, cuidan a las personas y sostienen el activo más valioso de toda organización: su gente.

En un entorno laboral cada vez más dinámico y competitivo, la figura del gestor humano se consolida como aliada clave en la atracción, desarrollo y retención del talento.

Lo nuevo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/foto-1-leyda-rivera-acompanada-de-beatriz-berroa-edward-nieves-y-gerentes-de-recursos-humanos-invitados-al-evento-609b0e1c.jpg Leyda Rivera acompañada de Beatriz Berroa Edward Nieves y gerentes de recursos humanos invitados al evento. (FUENTE EXTERNA)

En este escenario, Futuro ARS reafirmó su compromiso con las empresas y sus colaboradores, presentando su más reciente innovación: los Planes Flex, una propuesta de planes complementarios y voluntarios que ofrece mayor cobertura, prevención y soluciones de salud adaptadas a las nuevas necesidades del mundo laboral.

"En Futuro ARS creemos que cuidar de las personas es más que un proceso administrativo, es una vocación que nos ha guiado durante 35 años. Por eso hoy reafirmamos nuestro compromiso de ser su aliado en el bienestar y desarrollo de su gente", expresó la Dra. Leyda Rivera, gerente general de Futuro ARS.

Este encuentro confirma el posicionamiento de Futuro ARS como una empresa cercana, innovadora y comprometida con la creación de entornos laborales más saludables, productivos. Con iniciativas como esta, la compañía reafirma que el verdadero valor de una organización se mide en la calidad de vida de su gente.