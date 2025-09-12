La familia Marranzini Marra celebró 128 años de historia y trayectoria en República Dominicana

Camilo Suero Marranzini, José Horacio Marranzini Turull, Carmen Betances Marranzini, Julio Suero Marranzini y Frank Rainieri Marranzini fueron reconocidos en la celebración de la familia Marranzini Marra. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 370 miembros de la familia Marranzini Marra celebraron su tercera reunión familiar para festejar los 128 años de historia y de la llegada de los primeros cuatro inmigrantes que vinieron desde Italia a formar su futuro a la República Dominicana.

Con esta fiesta, realizada el pasado 23 de agosto en los salones de Santo Domingo Country Club, los Marranzini Marra fortalecen sus lazos familiares y se reencuentran para compartir anécdotas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas, quien destacó la alegría "que provoca el asistir a esta reunión donde se evidencia el valor de la familia, cosa muy importante para los italianos".

El evento fue bendecido por reverendo padre Robert Brisman.

Una velada emotiva

Al llegar los familiares, se vivieron momentos "cargados de mucha emoción", con la reproducción de un material audiovisual que recordó la trayectoria de los primeros cuatro integrantes que llegaron al país, asentándose inicialmente en San Juan de la Maguana, con "descendientes prácticamente en toda la geografía nacional" a la fecha.

Los primeros en llegar a República Dominicana fueron Orazio y Antonio Marranzini Ingino, Fioravante Marra y Liberato Marranzini, todos provenientes de Santa Lucia Di Serino.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue, sin duda, el reconocimiento a los familiares mayores de 75 años, que hoy día son troncos familiares, entre los cuales se destacaron:

Julio y Camilo Suero Marranzini

Frank Rainieri Marranzini

Luis Manuel Machado Marranzini

José Horacio Marranzini Turull

los hermanos Pura

Luis Adolfo y Antonio Betances Marranzini

Demetrio Marranzini Morales

Sonia y Salvador Marra

Flor Idalia y Thelma Marranzini Bobadilla

Rafael Valenzuela Marranzini

Sol Marranzini

Celso Marranzini Pérez