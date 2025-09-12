Samsung y Altice celebran el lanzamiento de la nueva serie de Galaxy Z Fold7 y Z Flip7

Durante un evento íntimo y moderno, Altice Dominicana presentó la nueva serie de los celulares plegables Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip7, que tuvo lugar en la sucursal de Downtown Center.

Aquí los presentes conocieron de cerca las características de estos productos de alta tecnología y las ofertas que acompañan su introducción al mercado.

"Quisimos enfocarnos más en el usuario final, que para nosotros son nuestros verdaderos aliados", explicó Yunessis Sánchez, gerente de cuentas de Samsung, quien destacó que cuentan con un diseño más ligero y fino, acompañado de una tecnología innovadora que permite al usuario vivir nuevas experiencias de la mano de la inteligencia artificial.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva serie es el "Cross-touch", una función que permite interactuar con la IA Gemini, realizando acciones como agendar eventos, comprar boletos o enviar mensajes mediante comandos de voz. "Es un dispositivo pensado para ser el aliado del usuario en su día a día", destacó Sánchez.

Regalos y promociones por introducción

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-samsung-galaxy-z-fold7-y-z-flip7---samil-mateo-dominici5-d49a220d.jpg Chrissie Veramendimientras exploraba las novedades. (SAMIL MATEO)

La jornada no solo fue tecnológica, sino también comercialmente atractiva. Samsung sorprendió a los primeros clientes con promociones atractivas:

Z Fold 7 : promoción 2x1, incluyendo un Z Flip 7 , ambos con su cover y cargador.

: promoción 2x1, incluyendo un , ambos con su cover y cargador. Z Flip 7 : también con promoción 2x1, que incluye el Z Flip 7 FE .

: también con promoción 2x1, que incluye el . Z Flip 7 FE: viene acompañado de un Galaxy A56.

Y para aquellos que no lograron llegar entre los primeros: el Z Fold 7 incluye un Galaxy Watch Ultra; el Z Flip 7 con un Galaxy Watch 7 de 44 mm; y el Z Flip 7 FE con un Galaxy Watch 7 de 40 mm.

"Hay tiempo y hay regalos para todos", aseguró Sánchez, resaltando el compromiso de la marca con la experiencia completa del consumidor.

Un público diverso y receptivo

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-samsung-galaxy-z-fold7-y-z-flip7---samil-mateo-dominici10-7e71a5ed.jpg Nashla Bogaert, Aquiles Correa, Frank Perozo yEnrique Quailey. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-samsung-galaxy-z-fold7-y-z-flip7---samil-mateo-dominici17-4efcd04b.jpg Ariel Santana. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/11092025-lanzamiento-del-nuevo-samsung-galaxy-z-fold7-y-z-flip7---samil-mateo-dominici16-6e8d7004.jpg Wei wan. (SAMIL MATEO)

La aceptación en el mercado dominicano ha sido notable. "El impacto ha sido increíble. Los usuarios están asombrados al ver equipos tan sofisticados, delgados y funcionales", comentó Sánchez a Diario Libre.

En cuanto al perfil de los usuarios, los modelos se han posicionado bien entre ejecutivos, quienes prefieren el Z Fold 7 por su tamaño de pantalla y capacidad multitarea; mientras que los creadores de contenidos y los más jóvenes se inclinan por el diseño compacto y versátil del Z Flip 7.

"Estamos sumamente complacidos de tener esta alianza con nuestros compañeros de Altice y de traer a nuestros clientes tecnología e innovación de primer nivel", concluyó Sánchez, destacando que la nueva Serie Galaxy Z representa lo mejor que Samsung tiene actualmente en el país.