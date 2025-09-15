Dove presenta sus nuevos sérums corporales

Adriana Risso, Mariel Lluberes, Daniel Pèrez, Cindy Reyes, Nathalia Martínez, Richard Lescano, Camila Latour, y Marjorie Alemany, durane el lanzamiento de la nueva línea del cuidado de la piel de Dove. ( SAMIL MATEO )

La belleza y la salud siempre deben ser integral. Atendiendo a este principio, la marca de cuidado para la piel Dove celebró el lanzamiento de su línea de sérums para el cuerpo.

La presentación se llevó a cabo en el restaurante Odette donde se conocieron las características de cada producto que trae la marca. Entre las que destacan texturas ligeras, de rápida absorción y co-creadas con dermatólogos, para resultados visibles desde la primera aplicación.

La velada contó con la participación especial de la dermatóloga doctora Cindy Reyes, quien dio a conocer la funcionalidad de los componentes que contiene cada sérums:

Sérum con ácido hialurónico: i deal para hidratar profundamente y rejuvenecer la piel. La combinación de ácido hialurónico, colágeno vegano, panthenol y glicerina proporciona una hidratación intensa, perfecta para pieles secas o con condiciones como la psoriasis.

Sérum con niacinamida: favorito de quienes buscan eliminar manchas y unificar el tono de la piel. Contiene vitamina C y óleo de rosa mosqueta, lo que no solo hidrata, sino que también aporta luminosidad y combate la hiperpigmentación, una de las preocupaciones más frecuentes entre las dominicanas.

Sérum con pro-retinol: ideal para mejorar la textura de la piel y combatir líneas finas. Su acción anti-edad lo convierte en una opción eficaz para pieles deshidratadas que también presentan arrugas superficiales.

Sérum con proceramidas: excelente para restaurar la barrera cutánea y combatir la sequedad. Las ceramidas son esenciales para pieles secas, y este sérum ofrece una hidratación equilibrada que imita la grasa natural de la piel.

Sérum con panthenol: ofrece una hidratación aún más profunda, recomendado especialmente para pieles extra secas. Su capacidad para retener la humedad lo convierte en una opción eficaz para tratar afecciones cutáneas severas.

La doctora Reyes compartió sus opiniones sobre estos productos, señalando que su favorito es el de panthenol, mientras que otras voces destacaron la eficacia del sérum con proceramidas. Independientemente de las preferencias, lo cierto es que todos estos productos están al alcance del consumidor y prometen resultados visibles desde el primer día de uso.

La hidratación como sinónimo de salud

En nuestro país, el 34% de los ciudadanos presentan piel seca, una estadística que no pasa desapercibida en el contexto actual del cuidado personal, indicó la doctora.

Explicó que tradicionalmente, se pensaba que tener la piel grasa, luminosa o brillosa era señal de incomodidad: una sensación pegajosa asociada al sudor y a la falta de higiene. Sin embargo, esa percepción ha cambiado drásticamente.

Hoy en día, el brillo y la hidratación son sinónimo de salud, afirmó, añadiendo que:

"Todos queremos vernos jóvenes, radiantes e hidratados. Esta tendencia marca un giro significativo: ya no se trata solo del cuidado facial; el cuerpo también ha cobrado protagonismo. En esta nueva etapa del cuidado de la piel, se busca que toda la piel luzca saludable, no solo el rostro".

