Arranca la octava edición del Restaurant Week Santo Domingo

Este lunes arrancó oficialmente una de las citas gastronómicas más esperadas por los amantes del buen comer capitalinos: Restaurant Week Santo Domingo, que este año reúne a más de 120 restaurantes de la ciudad.

La inauguración tuvo lugar en Samurai Restaurant, donde la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) ofrecieron un encuentro exclusivo con la prensa y creadores de contenido gastronómico.

Durante la cita, los invitados tuvieron el privilegio de degustar un menú de tres tiempos creado por el chef del restaurante japonés, Hideyoshi Tateyama, la misma propuesta que estará disponible para el público durante el Restaurant Week.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/restaurant-week-sd-2-2d033bca.jpeg El chef Hideyoshi Tateyama da los toques finales a sus platos. (FUENTE EXTERNA)

Después de conquistar Santiago y Punta Cana, el evento llega a su gran cierre en Santo Domingo, donde se espera recibir a más de 20,000 amantes de la buena mesa.

Los ejecutivos informaron que, al igual que en las ediciones anteriores, los comensales podrán deleitarse con menús especiales diseñados por los mejores restaurantes de Santo Domingo, todos con el sello de creatividad, sabor local e innovación.

Además, tendrán la oportunidad de escoger entre dos propuestas: un menú de dos tiempos (entrada y plato fuerte, o plato fuerte y postre), por 1,395 pesos más impuestos, o un menú de tres tiempos (entrada, plato fuerte y postre), por 1,795 pesos más impuestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/restaurant-week-sd-ad3110fc.jpeg Entrada creada para el menú de Restaurant Week Santo Domingo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/restaurant-week-sd-3-ae37cda7.jpeg Katsu Curry Rice, una de las opciones de plato fuerte de Samurai para el Restaurant Week Santo Domingo 2025. (FUENTE EXTERNA)

Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, resaltó que esta plataforma culinaria es idónea para que todos puedan hacer un recorrido por sus restaurantes y spots preferidos, a precios asequibles.

Juan Bancalari, presidente de Asonahores, agregó que Restaurant Week Santo Domingo es un impulso a la oferta culinaria dominicana como un atractivo turístico de clase mundial.

"La gastronomía es parte esencial de la experiencia de viaje, a través de la cual fortalecemos la identidad dominicana e impulsamos la economía local. La creación por parte del Ministerio de Turismo de un fondo destinado a la promoción internacional de la gastronomía dominicana nos permitirá mostrar al mundo que República Dominicana es un destino culinario de primer nivel", sostuvo.

Novedades de esta edición

Este año, Aderes lanza una iniciativa especial para premiar la fidelidad y el entusiasmo de los comensales: quien visite y vote por la mayor cantidad de restaurantes durante el evento será reconocido como el gran ganador de Restaurant Week 2025.

El nombre del afortunado se anunciará a través de las redes sociales oficiales: @sdqgastronomico.

Los comensales pueden adquirir su Pasaporte Culinario , emitir sus votos y premiar a los restaurantes más destacados de acuerdo con sus experiencias a través del portal web oficial: www.restaurantweek.com.do.

, emitir sus votos y premiar a los restaurantes más destacados de acuerdo con sus experiencias a través del oficial: www.restaurantweek.com.do. Además, los tarjetahabientes de American Express disfrutarán de un beneficio exclusivo: un 20 % de cashback al pagar con su tarjeta en los restaurantes participantes.

