Presentan la nueva Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva

Miembros de la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana ahora cuenta con la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva (Adomere), que fue presentada durante un encuentro en Pharmatech, que contó con una asistencia masiva.

En el acto se destacó que el objetivo de este gremio es impulsar la academia, la ética y agrupar a los médicos de reproducción asistida en el país.

Lo componen 14 centros de medicina reproductiva en el país, dijo el presidente y coordinador, doctor Steven Rabassa, quien realizó la presentación oficial. "En los últimos 20 años no existía una asociación de esta naturaleza, constituida legalmente".

En tanto que, el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, doctor Julio Gonell, quien destacó la importancia del nacimiento de una nueva sociedad médica.

El doctor Víctor Montes de Oca, presidente de Relaciones Institucionales e Internacionales, que también funge como directivo de la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, dirigió unas palabras.

Conferencia magistral y reconocimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/12092025-asociacion-dominicana-de-medicina-reproductiva---samil-mateo-dominici11-29418e57.jpg Doctor Domingo Peña Nina. (SAMIL MATEO)

El evento culminó con la conferencia magistral "Situación Legal Actual de la Medicina Reproductiva en República Dominicana", disertada por el destacado ginecólogo obstetra y abogado, doctor Domingo Peña Nina.

Asimismo, la ocasión fue propicia para realizar reconocimientos a profesionales destacados. La entrega fue realizada por la doctora Emely del Rosario. Fueron reconocidos los doctores:

Víctor Montes de Oca

Alexis Martínez Benedicto

Jenny Cabreja

Las palabras de cierre estuvieron a cargo del doctor Rabassa, quien destacó que con la creación de Adomere se escribe un nuevo capítulo en la medicina reproductiva en República Dominicana, marcando un antes y un después.