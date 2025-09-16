Dan a conocer los detalles de la 11ª Semana Dominicana en Londres

Caroll Van Der Walt, Amauris Vásquez y Rosa Hernández de Grullón, durante el encuentro para el anuncio de la Semana Dominicana en Londres. ( SAMIL MATEO )

La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (Britcham), la Embajada del Reino Unido en Santo Domingo y la Embajada Dominicana en Londres organizaron un encuentro para dar a conocer los detalles de la décima primera edición de la Semana Dominicana en Londres.

Se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025, con el objetivo reafirmar la amistad y cooperación entre ambas naciones, en el marco del 175º aniversario de relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Amauris Vásquez, presidente de la Britcham, expresó que a lo largo de esta semana se desarrollará una intensa agenda enfocada en cuatro ejes fundamentales: energía y energías renovables, manufactura avanzada, intercambio agrícola y comercio bilateral.

"Estos temas reflejan el interés compartido en profundizar las oportunidades de colaboración en sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de la República Dominicana", añadió.

Anunció, además, que el evento contará con la presencia de altas autoridades dominicanas, entre ellas el ministro de Cultura, el director general de Aduanas y Biviana Riveiro, directora de Pro Dominicana, quienes encabezarán las actividades oficiales.

Consideró que la embajadora dominicana en Reino Unido, Rosa Hernández de Grullón también jugará un papel clave, destacando la importancia de la diplomacia cultural y económica en esta etapa de las relaciones bilaterales.

"El intercambio crece cada año, y contamos con herramientas muy importantes para el comercio bilateral", aseguró.

Puntos de éxito

Vásquez destacó el apoyo del United Kingdom Export Finance (UKEF), que mantiene una línea de crédito de casi 4 millones de euros disponible para proyectos tanto del sector público como privado dominicano, lo que evidencia el compromiso británico con el desarrollo económico conjunto.

En el ámbito académico, aseguró que el vínculo también se fortalece: "el año pasado, el Reino Unido otorgó alrededor de 20 becas del programa Chevening a estudiantes dominicanos de posgrado, lo que demuestra el interés mutuo por fomentar el conocimiento y la formación profesional".

En cuanto a la cultura, la Semana Dominicana ofrecerá una rica y variada programación. Uno de los eventos destacados será una feria gastronómica en colaboración con la Universidad de West London, que incluirá una clase magistral y una muestra culinaria con especialidades dominicanas, incluyendo ron, tabaco y platos típicos del país caribeño.

Finalmente, en materia de energía, se espera que empresarios británicos encuentren oportunidades atractivas en el sector de energías renovables de la República Dominicana.

"Ese es el objetivo: procurar esa inmersión. El Reino Unido es un aliado estratégico para nuestro país", subrayaron los voceros oficiales.