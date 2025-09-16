Cáritas América Latina celebrarán encuentro regional en Santo Domingo

Santo Domingo será la sede del Encuentro Regional de Directores de Caritas de América Latina y el Caribe, un espacio de diálogo estratégico, evaluación institucional y proyección regional que congregará a representantes de las 22 Cáritas nacionales que conforman la red Cáritas América Latina y Caribe (Selacc).

Se llevará a cabo del 21 al 26 de septiembre, fortaleciendo el tejido de colaboración regional a través del análisis de los desafíos sociales más apremiantes y la revisión de estrategias conjuntas para responder con mayor eficacia y humanidad a las realidades de pobreza, exclusión y vulnerabilidad que marcan a nuestra región.

"Este no es solo un encuentro operativo, es una experiencia de comunión. Estamos llamados a renovar el espíritu del servicio y a seguir construyendo una Cáritas continental profundamente comprometida con la dignidad humana", expresó Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidente del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (Selacc).

El encuentro regional de Cáritas se enfocará en abordar temas clave para el fortalecimiento institucional, operativo y espiritual de las Cáritas nacionales en la región. La agenda contempla un profundo análisis de la coyuntura regional, la revisión del Marco Estratégico Regional y la presentación del protocolo Magre (Marco de Gestión del Riesgo).

Asimismo, se desarrollará un panel de intercambio de experiencias con las buenas prácticas implementadas por Cáritas Puerto Rico, Bolivia y Guatemala. El programa también incluirá espacios de diálogo sobre cooperación fraterna un modelo de acción humanitaria que busca fortalecer las comunidades locales y empoderar a las personas frente a situaciones de exclusión y desigualdad.

"Nuestro desafío es articular respuestas cada vez más eficientes y compasivas, en un contexto donde las emergencias sociales y climáticas no dan tregua. Este encuentro refuerza nuestra visión común y nuestra misión de servir donde la vida clama", señaló Nicolás Meyer, secretario ejecutivo del Selacc.

Uno de los momentos más esperados será el compartir fraterno entre los equipos nacionales, con énfasis en el fortalecimiento del liderazgo, la espiritualidad del servicio y el sentido de misión común.

"Como país anfitrión, nos honra acoger este encuentro que revitaliza nuestro compromiso como Iglesia. Queremos que esta semana sea una fuente de renovación y esperanza para toda la región", declaró Juan Manuel Díaz, Director Nacional de Caritas República Dominicana.

Líderes participantes

El encuentro contará con la participación de destacados líderes regionales como:

El Dr. Daniel Espinal Báez de República Dominicana que ofrecerá una conferencia magistral sobre el estado de la región.

Nicolás Meyer de Argentina.

Padre Enrique Camacho de Puerto Rico.

Mario Arévalo de Guatemala.

Elizabeth Zabala de Bolivia.

Janeth Márquez de Venezuela.

Agustina Langwagen de Uruguay.

Carmen Nodal de Cuba.

Roxanna Durán de Costa Rica.

P. Francisco de la Rosa de México.

Marcia Haywood de Santa Lucía.

Maribel Jaén de Panamá.

Marcus Oliveira de Brasil.

Ricardo González de Paraguay.

Cáritas América Latina y el Caribe quiere impulsar una invitación abierta a los voluntarios, donantes, organizaciones de cooperación, medios de comunicación y comunidad en general a unirse a la acción social de la Iglesia Católica.

Su apoyo es vital para que continuemos creando iniciativas que colocan la dignidad humana, la justicia social y la caridad en el centro de la transformación regional.

En momentos necesidad, la esperanza se construye con manos solidarias, con presencia concreta en los territorios, y con corazones dispuestos a servir. Este encuentro no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida hacia una Cáritas aún más audaz, profética y cercana a los pobres.