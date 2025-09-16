×
La Negroni Week 2025 inicia en República Dominicana con una noche de arte y sabor

La celebración continuará durante todo septiembre con experiencias especiales en diferentes restaurantes y bares del país

    Expandir imagen
    La Negroni Week 2025 inicia en República Dominicana con una noche de arte y sabor
    José Antonio Alvarez, Roque del Rio y Andrés Marcchena. (FUENTE EXTERNA)

    El evento de lanzamiento de la Negroni Week 2025 en República Dominicana se celebró en una noche cargada de arte, cultura y sabor, dedicada al cóctel clásico que nunca pasa de moda: el Negroni, en las instalaciones de Altri Tempi.

    El espacio se vistió de creatividad, gracias a la curaduría visual y sonora de Casimente, acompañado por las exquisitas propuestas culinarias de Vuelve a la Vida, perfectas para maridar con el cóctel protagonista de la velada. 

    Como gran ícono italiano, Maserati se sumó como co-patrocinador, exhibiendo el lujo y la elegancia que comparten con el Negroni como símbolos atemporales de estilo.

    Durante la velada, José Antonio Álvarez, Roque del Río y Andrés De Marchena, destacaron que en República Dominicana participarán más de 50 bartenders de todo el territorio nacional, quienes competirán con sus recetas de autor reinterpretando el Negroni, aportando creatividad e identidad local a este clásico mundial.

    Un clásico eterno

    Creado en 1919 en Florencia por el Conde Camillo Negroni, el cóctel homónimo combina en partes iguales Campari, Ginebra London Dry y Vermouth Rojo, servido en vaso corto con hielo y una rodaja de naranja. 

    A lo largo de los años han surgido reinterpretaciones creativas, muchas de las cuales pudieron disfrutarse durante la noche de lanzamiento; sin embargo, una premisa sigue intacta: no hay Negroni sin Campari.

    Expandir imagen
    Javier Sánchez, Ian Alburquerque y Anthony Mendoza.
    Javier Sánchez, Ian Alburquerque y Anthony Mendoza. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Alejandra Ortiz y Nanette Camarena.
    Alejandra Ortiz y Nanette Camarena. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Miguel Sanz y María Cristina Catillo.
    Miguel Sanz y María Cristina Catillo. (FUENTE EXTERNA)

    Negroni Week: un movimiento global

    La Negroni Week nació en 2013 y, más de una década después, se ha consolidado como un evento de alcance global en el que participan miles de bares y restaurantes de todo el mundo.

    Además de rendir homenaje al cóctel, la iniciativa tiene un fuerte compromiso social: hasta la fecha ha recaudado más de 5 millones de dólares destinados a causas benéficas internacionales.

    En República Dominicana, la celebración continuará durante todo septiembre con experiencias especiales en diferentes restaurantes y bares aliados: Vuelve a la Vida, 13 de septiembre; Ostrería Nonna Nadia, 19 de septiembre; Santino, 20 de septiembre; San Marzano, 26 de septiembre y Casa Luca, 27 de septiembre.

    El lanzamiento de la Negroni Week 2025 en Santo Domingo marcó el inicio de una agenda vibrante donde se entrelazan sabores, música, hospitalidad y diseño, reafirmando al Negroni como un ícono global de la coctelería.

