Joarla Caridad presenta su colección de joyería contemporánea

Joarla Caridad presentó su más reciente propuesta: Aura, una serie de piezas que combinan diseño sofisticado, innovación técnica y un mensaje inspirador: celebrar lo que nos hace auténticos.

El lanzamiento consistió en un encuentro íntimo en el Museo Mundo de Ámbar, en el que se apreció esta muestra que celebra el poder de la autenticidad.

Cada pieza, elaborada con maestría artesanal, simboliza la transformación que ocurre cuando, a través del autoconocimiento, comienzas a reflejar tu verdadera esencia y esa energía positiva se proyecta hacia todo lo que te rodea.

El ADN de la marca

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/dsc07809-2-56953c93.jpg Parte de la colección. (FUENTE EXTERNA)

Las joyas se distinguen por su versatilidad, con formas limpias y reversibles que invitan a explorar distintos estilos. Además, Joarla introduce la técnica inlay, un recurso que aporta modernidad y reafirma la maestría artesanal que caracteriza a la marca.

“Con Aura queremos recordar que cuando te abrazas tal y como eres, todo a tu alrededor comienza a reflejar ese cambio. Cada pieza nace para acompañar la evolución constante de quienes se atreven a vivir su autenticidad con orgullo”, expresó Joarla Caridad, fundadora y directora creativa de Joarla.

Cada pieza de la colección cobra vida en el taller de Joarla, donde el proceso de diseño y elaboración se convierte en una experiencia de experimentación y detalle.

Desde los primeros bocetos hasta el acabado final, las manos expertas de su equipo materializan la visión creativa de Joarla Caridad, otorgando a cada joya un carácter único. Este énfasis en lo hecho a mano no solo garantiza calidad, sino que transmite la calidez y el valor de la artesanía contemporánea dominicana.

Con este lanzamiento, Joarla reafirma su propósito de crear joyas que trascienden lo estético, integrando:

diseño

artesanía

innovación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/jose-padilla-mavel-tejeda-leah-slava-d522f82c.jpg Jose Padilla, Mavel Tejeda, Leah Slava. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/leo-kim-carla-sosa-dhayrah-hernandez-bf412236.jpg Leo Kim, Carla Sosa y Dhayrah Hernández. (FUENTE EXTERNA)